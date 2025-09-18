Портфель новичка: какие ошибки дорого обходятся инвесторам

Одной из главных ошибок неопытных инвесторов является недостаточное понимание собственного отношения к риску и горизонта планирования, рассказал Pravda.Ru инвестор и финансовый аналитик Николай Моженков.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Вклад денег

По словам эксперта, перед любыми инвестициями важно определить, насколько человек готов к возможным потерям и на какой срок планирует вкладывать средства.

"Прежде всего нужно понять свой аппетит к риску. Если инвестор боится потерять деньги, лучше выбирать более безопасные инструменты, например российские ОФЗ (облигации федерального займа). Они дают стабильный процент и практически не несут риска потери капитала", — пояснил Моженков.

Он добавил, что инвесторы с умеренным риском могут формировать портфель из акций крупных государственных компаний — так называемых "голубых фишек".

"Это, например, Сбербанк, Роснефть, Норникель, Яндекс. Такие бумаги позволяют получить доход выше, чем по ОФЗ, но сохраняют относительную стабильность", — отметил аналитик.

Моженков подчеркнул, что для инвесторов с высоким аппетитом к риску подходящие инструменты включают акции второго и третьего эшелона и производные финансовые инструменты.

"Однако здесь нужно понимать, что можно потерять часть или даже весь капитал, но при правильной стратегии портфель может вырасти в несколько раз. Любая инвестиция несет риск, и важно учитывать это при планировании", — заключил эксперт.