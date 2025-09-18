Ценовые качели: что подешевело и что подорожало в Удмуртии за неделю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:40
Экономика

В Удмуртии наблюдаются разнонаправленные колебания цен на составляющие салата.

Летние овощи на фоне инфляции
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летние овощи на фоне инфляции

Помидоры и огурцы

Согласно данным Удмуртстата, в период с 9 по 15 сентября стоимость помидоров увеличилась на 7,37%, в то время как огурцы подешевели на 6%. Средняя стоимость помидоров по состоянию на 15 сентября превысила 118 рублей, а огурцов — около 110 рублей. Об этом пишет udm-info.ru.

Колбасные изделия, мясо, макароны

Помимо этого, курятина и полукопченая колбаса стали дороже на 3%, а макаронные изделия из муки высшего сорта — на 2,7%. Десяток яиц реализуется по цене почти 68 рублей, килограмм колбасы — почти 642 рубля, а килограмм макарон — около 91 рубля.

Морковь, лук, картофель

В то же время морковь стала доступнее на 10,1%, ее стоимость снизилась до 32 с небольшим рублей за килограмм. Репчатый лук потерял в цене 5,8%, опустившись почти до 39 рублей, а картофель — 5,1%, его стоимость теперь составляет 33 с половиной рубля.

Капуста, сливочное масло

Капуста белокочанная подешевела на 2,6% (до 25 с лишним рублей за килограмм), а сливочное масло — на 1,7% (килограмм теперь стоит 1 045 рублей 69 копеек).

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров туалетное мыло подорожало на 3%, а зубная паста — на 1,7%.

Топливо

Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива за неделю выросла на 0,17%, составив 57,73 и 70,20 рубля за литр соответственно. Цена на АИ-95 увеличилась на 0,15%, до 62,36 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше осталась прежней — 87,01 рубля, ценник на него за неделю не изменился.

По мнению пользователей телеграм-канала Udm-info, реальные цены в магазинах существенно отличаются от статистических данных.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
