Немецкую промышленность штормит: Ford объявил о массовых сокращениях, Bosch меняет стратегию

Экономика

Американский автоконцерн Ford анонсировал дополнительное сокращение 1000 рабочих мест в г. Кёльн (Германия). Предполагается, что начиная с 2026 года компания перейдет на существенно сокращённый график работы.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Hoffmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Bosch логотив

Что предложат работникам

Сотрудникам предложат варианты досрочного выхода на пенсию или выплаты компенсаций, однако, как сообщает издание Zeit, в будущем неизбежны увольнения.

Следует отметить, что в начале 2010-х годов численность персонала на заводе Ford достигала 20 000 человек, но после масштабных реформ она сократится до 7 600. Компания объясняет убытки, в частности, неудачной стратегической ставкой на электромобильность.

Оптимизация концерна Bosch

В то же время старейший немецкий промышленный концерн Bosch из Штутгарта, являющийся ключевым поставщиком для немецкой автомобильной промышленности, объявил о масштабных мерах по сокращению расходов на 2,5 миллиарда евро в год.

Как сообщает Spiegel, планируемые сокращения затронут и рабочие места, несмотря на действующие гарантии, защищающие сотрудников от увольнений до 2027 года.

Немецкие СМИ сообщают, что, помимо сокращения штата, планируются меры по экономии ресурсов и энергии, а также по повышению эффективности производства. Руководство Bosch заявляет о "существенных изменениях", затрагивающих тяжелую промышленность в целом, и о "марафоне по сохранению конкурентоспособности".