Россиян ждёт новое испытание: власти задумались о повышении одного из налогов

Российское правительство может пойти на новый шаг в налоговой политике ради сохранения бюджетного правила. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к процессу.

По данным собеседников, наиболее значимый эффект для пополнения казны даст именно повышение налога на добавленную стоимость (НДС). Остальные виды налогов в последние годы власти уже корректировали, и их потенциал для роста доходов ограничен.

Проект федерального бюджета планируется внести в Госдуму 29 сентября. Как отмечает Reuters, основные параметры документа заранее согласованы с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что последний раз ставка НДС в стране менялась в 2019 году — тогда её увеличили с 18% до 20%. В 2024 году НДС обеспечил почти 37% поступлений федерального бюджета — около 13,5 трлн рублей.

По оценкам агентства, возможное повышение до 22% позволит почти вдвое сократить прогнозируемый дефицит бюджета на 2026 год.