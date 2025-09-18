Снижение налогов в Индии: как это повлияет на кошельки граждан и экономику страны

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман представила изменения в налогообложении на товары и услуги, которые, по её словам, могут привлечь в экономику 200 миллиардов рупий.
Основные моменты:
Ключевые цели реформы:
1. Поддержка бедных и среднего класса.
2. Удовлетворение потребностей среднего класса.
3. Поддержка фермеров.
4. Укрепление малых и средних предприятий.
5. Развитие рабочих мест и экспортных секторов.
Благодаря изменениям, большинство товаров теперь облагаются более низким налогом, что должно повысить спрос и оставить больше финансовых средств у граждан.
Почему собаки лают на одних людей чаще, чем на других? Узнайте, как запахи, поведение и эмоции влияют на реакцию питомцев.