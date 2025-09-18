Снижение налогов в Индии: как это повлияет на кошельки граждан и экономику страны

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман представила изменения в налогообложении на товары и услуги, которые, по её словам, могут привлечь в экономику 200 миллиардов рупий.

Фото: commons.wikimedia.org by Ryan from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Индия

Основные моменты:

99% товаров, ранее облагаемых 12% налогом, теперь имеют 5%.

90% товаров с максимальным налогом в 28% теперь имеют ставку 18%;

реформа начнёт действовать с 22 сентября.

Ключевые цели реформы:

1. Поддержка бедных и среднего класса.

2. Удовлетворение потребностей среднего класса.

3. Поддержка фермеров.

4. Укрепление малых и средних предприятий.

5. Развитие рабочих мест и экспортных секторов.

Благодаря изменениям, большинство товаров теперь облагаются более низким налогом, что должно повысить спрос и оставить больше финансовых средств у граждан.