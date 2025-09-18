Рыбакам в Индии улыбнулась удача : 50 редких горбылей принесли почти полмиллиона

В индийском штате Западная Бенгалия рыбаки сорвали куш: в их сети попало крупное скопление пятнистых горбылей.

Фото: flickr.com by Monito - Money Transfer Comparison, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Индийские банкноты номиналом 100 и 2000 рупий

Улов в 50 рыб

Как сообщает издание Ei Samay, инцидент произошёл с рыболовецким судном FB Priyanka, осуществлявшим промысел в водах Бенгальского залива. В субботу улов составил 20 экземпляров пятнистого горбыля, а в воскресенье рыбаки смогли добыть еще 30 особей.

На третий день улов был доставлен на рынок Нагендра-Базар, расположенный в Даймонд-Харборе. Редкие пятнистые горбыли реализовывались по цене около 900 рупий за килограмм (что приблизительно равно 860 рублям). Общая выручка за 50 пойманных рыб достигла 450 тысяч рупий (около 430 тысяч рублей).

Ценная рыба

Пятнистый горбыль (Protonibea diacanthus) обычно встречается в районе Сундарбана, пограничном между Индией и Бангладеш, а также изредка в прибрежных водах Андхра-Прадеша и других штатах Индии. Особенно ценятся плавательный пузырь и мясо этой рыбы, применяемые в народной медицине. Рыба активно экспортируется в такие страны, как Сингапур, Малайзия, Индонезия, Гонконг и Япония.