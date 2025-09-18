Рынок золота бурлит: Казахстан нарастил импорт из России

В июле нынешнего года Россия осуществила экспорт золота в Казахстан на рекордную сумму в 76,95 миллионов долларов.
Это является наивысшим показателем с апреля 2024 года, согласно исследованию РИА Новости, основанному на таможенной статистике соседнего государства.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года, объём экспорта жёлтого металла в июле увеличился в 1,72 раза. В середине лета Казахстан закупал золото исключительно в России. Большее значение было зафиксировано только в апреле 2024 года, когда поставки составили 83 миллиона долларов.
В то же время российские экспортные поставки серебра продемонстрировали отрицательную динамику в годовом исчислении, сократившись почти на 20% и составив 15,3 тысячи долларов.
Россия входит в число трех главных стран-поставщиков серебра в Казахстан, в июле она удовлетворила 17% потребностей этой страны в импортируемом металле. Лидирующими экспортёрами стали Италия (43%) и Испания (30%).
