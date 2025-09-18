Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ОСАГО меняют по-тихому: автовладельцам обещают вернуть то, что раньше списывали
Зима становится союзником красоты: процедуры, которые работают в это время лучше всего
Венгерский каменщик бросил вызов учёным: раскрыта новая версия тайны пирамид
Корень зла в огороде: незваные соседи, которые вытягивают силы из ваших грядок
Иконы автопрома, которые предают: почему любимые кроссоверы разоряют владельцев
Черные грузди: 48 часов имеют решающее значение — раскройте главный секрет идеальной засолки от шефа
Курица умнее, чем вы думали: правда, которая ломает стереотип — их интеллект удивляет человечество
Столкновения, изменившие Солнечную систему: как Земля избежала незавидной участи Венеры
Белые зубы обещают молодость и успех: но цена за результат может быть чудовищной

Египетское золото: Россия поделится технологией производства подсолнечного масла

1:03
Экономика

В ходе визита российской делегации в Каир обсуждалась возможность организации производства подсолнечного масла в Египте. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

По словам вице-премьера, Россия рассматривает возможность налаживания переработки подсолнечника непосредственно в Египте, чему способствует активное сотрудничество двух стран в сельскохозяйственной сфере. Агентство "Интерфакс" цитирует его слова о заинтересованности в создании такого производства.

Ранее федеральный центр "Агроэкспорт" сообщал, что в 2024 году объём поставок российской продукции АПК в Египет превысил 3 миллиарда долларов, что на 20% выше, чем годом ранее. Основной статьей экспорта остается пшеница (84% поставок), но также поставляются подсолнечное (13%) и соевое (2%) масло, а также небольшие объёмы сушёных чечевицы и нута (менее 1%).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Последние материалы
Чем мягче подход, тем быстрее результат: парадокс плоского живота
Необычные детали памятника Янису Тимме: что значит символика на мраморе
Стань сильной и стройной после 40 лет: актриса Джессика Бил рассказала, как тренируется дома
Рестарт в обход России: 8,8 тысяч тонн нефти из Казахстана устремились по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан
Новый сценарий мошенников: теперь они научились пробивать россиян на готовность отдать свои деньги
В пустыне Гоби обнаружен динозавр с уникальной особенностью: такого ещё не видели
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Вылейте колу в унитаз: то, что произойдёт через 8 часов, шокирует
Сердце замирает без предупреждения: но организм заранее подаёт странные сигналы
Афины против: ЕС не смог согласовать запрет виз для россиян из-за позиции Греции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.