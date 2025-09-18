Египетское золото: Россия поделится технологией производства подсолнечного масла

Экономика

В ходе визита российской делегации в Каир обсуждалась возможность организации производства подсолнечного масла в Египте. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

По словам вице-премьера, Россия рассматривает возможность налаживания переработки подсолнечника непосредственно в Египте, чему способствует активное сотрудничество двух стран в сельскохозяйственной сфере. Агентство "Интерфакс" цитирует его слова о заинтересованности в создании такого производства.

Ранее федеральный центр "Агроэкспорт" сообщал, что в 2024 году объём поставок российской продукции АПК в Египет превысил 3 миллиарда долларов, что на 20% выше, чем годом ранее. Основной статьей экспорта остается пшеница (84% поставок), но также поставляются подсолнечное (13%) и соевое (2%) масло, а также небольшие объёмы сушёных чечевицы и нута (менее 1%).