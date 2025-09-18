Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Венгерский каменщик бросил вызов учёным: раскрыта новая версия тайны пирамид
Египетское золото: Россия поделится технологией производства подсолнечного масла
Корень зла в огороде: незваные соседи, которые вытягивают силы из ваших грядок
Иконы автопрома, которые предают: почему любимые кроссоверы разоряют владельцев
Черные грузди: 48 часов имеют решающее значение — раскройте главный секрет идеальной засолки от шефа
Курица умнее, чем вы думали: правда, которая ломает стереотип — их интеллект удивляет человечество
Столкновения, изменившие Солнечную систему: как Земля избежала незавидной участи Венеры
Белые зубы обещают молодость и успех: но цена за результат может быть чудовищной
Чем мягче подход, тем быстрее результат: парадокс плоского живота

Рестарт в обход России: 8,8 тысяч тонн нефти из Казахстана устремились по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан

1:29
Экономика

После временной приостановки в августе Казахстан вновь осуществляет поставки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Об этом проинформировало АО "НК "Казмунайгаз".

Нефтепровод
Фото: wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Нефтепровод

Отгрузка 20 сентября

Согласно заявлению компании, экспорт нефти по маршруту БТД был возобновлён. 13 сентября из порта Актау было отправлено 8,8 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган. Следующая партия запланирована к отгрузке на 20 сентября. Представители компании напомнили, что поставки по этому направлению были временно прекращены в августе текущего года.

По информации пресс-службы, общий объем транспортировки казахстанской нефти через БТД за первые восемь месяцев 2025 года достиг 0,9 млн тонн.

Временные перенаправления

В августе издание "Ведомости" сообщало о временном перенаправлении казахстанских нефтяных потоков с маршрута БТД на трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Причиной этого, по данным издания, стало заявление, сделанное 23 июля нефтедобывающей компанией British Petroleum, относительно возможного загрязнения азербайджанской нефти хлорорганическими соединениями. Источник загрязнения так и не был установлен, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Авто
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Последние материалы
Чем мягче подход, тем быстрее результат: парадокс плоского живота
Необычные детали памятника Янису Тимме: что значит символика на мраморе
Стань сильной и стройной после 40 лет: актриса Джессика Бил рассказала, как тренируется дома
Рестарт в обход России: 8,8 тысяч тонн нефти из Казахстана устремились по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан
Новый сценарий мошенников: теперь они научились пробивать россиян на готовность отдать свои деньги
В пустыне Гоби обнаружен динозавр с уникальной особенностью: такого ещё не видели
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Вылейте колу в унитаз: то, что произойдёт через 8 часов, шокирует
Сердце замирает без предупреждения: но организм заранее подаёт странные сигналы
Афины против: ЕС не смог согласовать запрет виз для россиян из-за позиции Греции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.