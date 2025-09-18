Рестарт в обход России: 8,8 тысяч тонн нефти из Казахстана устремились по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан

После временной приостановки в августе Казахстан вновь осуществляет поставки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Об этом проинформировало АО "НК "Казмунайгаз".
Согласно заявлению компании, экспорт нефти по маршруту БТД был возобновлён. 13 сентября из порта Актау было отправлено 8,8 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган. Следующая партия запланирована к отгрузке на 20 сентября. Представители компании напомнили, что поставки по этому направлению были временно прекращены в августе текущего года.
По информации пресс-службы, общий объем транспортировки казахстанской нефти через БТД за первые восемь месяцев 2025 года достиг 0,9 млн тонн.
В августе издание "Ведомости" сообщало о временном перенаправлении казахстанских нефтяных потоков с маршрута БТД на трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Причиной этого, по данным издания, стало заявление, сделанное 23 июля нефтедобывающей компанией British Petroleum, относительно возможного загрязнения азербайджанской нефти хлорорганическими соединениями. Источник загрязнения так и не был установлен, пишет ТАСС.
