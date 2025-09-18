Осеннее обострение: на сколько подорожают квартиры

В октябре прогнозируется увеличение стоимости новых квартир в России на 7-8% по сравнению с текущим периодом.
Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Александр Суетин. По словам эксперта, осенний период обычно характеризуется активизацией на рынке жилья, что приводит к росту цен относительно начала года.
Ожидается, что 2025 год не станет исключением, но с некоторыми нюансами. В частности, цены на первичном рынке, скорее всего, вырастут примерно на 7-8%, особенно на однокомнатные квартиры. Ключевым фактором для первичного рынка является государственная поддержка льготной ипотеки. Если финансирование не сократится, цены будут увеличиваться уже из-за роста стоимости стройматериалов и работ, подчеркнул Суетин.
Он также отметил, что заявленные застройщиками цены могут быть скорректированы за счёт индивидуальных скидок, субсидирования процентной ставки и других специальных предложений. В итоге фактическая стоимость недвижимости может даже оказаться ниже, чем в начале года, пишет Газета. Ru.
В то же время, на вторичном рынке основное влияние оказывает размер ключевой ставки Центрального Банка. Текущий уровень ставки (17%), по мнению экономиста, ограничивает возможности граждан по получению кредитов на покупку жилья на вторичном рынке.
Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.