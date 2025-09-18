Осеннее обострение: на сколько подорожают квартиры

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В октябре прогнозируется увеличение стоимости новых квартир в России на 7-8% по сравнению с текущим периодом.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Дом

Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Александр Суетин. По словам эксперта, осенний период обычно характеризуется активизацией на рынке жилья, что приводит к росту цен относительно начала года.

Ключевой фактор для роста цен

Ожидается, что 2025 год не станет исключением, но с некоторыми нюансами. В частности, цены на первичном рынке, скорее всего, вырастут примерно на 7-8%, особенно на однокомнатные квартиры. Ключевым фактором для первичного рынка является государственная поддержка льготной ипотеки. Если финансирование не сократится, цены будут увеличиваться уже из-за роста стоимости стройматериалов и работ, подчеркнул Суетин.

Он также отметил, что заявленные застройщиками цены могут быть скорректированы за счёт индивидуальных скидок, субсидирования процентной ставки и других специальных предложений. В итоге фактическая стоимость недвижимости может даже оказаться ниже, чем в начале года, пишет Газета. Ru.

Ставка ЦБ

В то же время, на вторичном рынке основное влияние оказывает размер ключевой ставки Центрального Банка. Текущий уровень ставки (17%), по мнению экономиста, ограничивает возможности граждан по получению кредитов на покупку жилья на вторичном рынке.