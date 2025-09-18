Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От зависимости к независимости: Нижегородская область делает ставку на АЭС

Экономика

Согласно документам, подготовленным региональным правительством для заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области, инициировано возведение атомной станции в регионе. Главная цель — уменьшение зависимости от поставок электроэнергии из других регионов.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

В настоящее время генерирующие мощности области обеспечивают приблизительно 11 МВт при общем потреблении в 20,8 МВт. Наибольший объём электроэнергии потребляется промышленными предприятиями, на долю которых приходится около 60% от общего объема. Транспортная инфраструктура расходует 22%, население — 14%, а сельское хозяйство — 4% от общей мощности.

Предполагается, что новая АЭС будет включать в себя два энергоблока. Проектом предусмотрена возможность дальнейшего расширения станции до четырех энергоблоков, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
