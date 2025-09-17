Дубай, известный во всём мире как эпицентр передовых разработок и роскоши, вновь демонстрирует свой статус.
Город официально объявляет о переходе к безналичной экономике, запуская инициативу "Dubai Cashless". Планируется, что к 2026 году 90% всех платежей будут производиться в электронном формате.
Этот переход, охватывающий все сферы, от ежедневных покупок до государственных услуг, принес экономике впечатляющую выгоду в размере 8 миллиардов дирхамов ОАЭ в год (около 2,2 миллиарда евро).
Дубай последовательно готовился к переходу к безналичным расчетам. Подтверждением этого является тот факт, что сегодня 97% государственных платежей осуществляется в цифровом виде. Задача стратегии — распространить этот прогресс на всю финансовую систему.
Стратегия направлена не только на упрощение платежных процессов, но и на повышение эффективности и прозрачности финансовой системы. Сокращение оборота наличных средств способствует борьбе с незаконными финансовыми операциями, снижает издержки, связанные с обработкой наличных, и стимулирует развитие более устойчивой экономики.
Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.