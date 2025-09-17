Миграционная формула переписана: Россия меняет правила для приезжих

По заявлению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, Россия ориентируется на развитие возвратной миграции и не планирует в будущем в значительной степени зависеть от притока трудовых мигрантов.
Об этом министр сообщил в рамках Всероссийской недели охраны труда, обсуждая влияние платформенной экономики и производительности труда на решение проблемы нехватки кадров.
Решетников отметил, что система привлечения иностранных работников нуждается в существенной оптимизации и будет функционировать по схеме: прибытие — работа — отъезд.
Министр подчеркнул необходимость честного подхода, когда иностранные граждане приезжают, получают заработную плату и возвращаются в свои страны.
По его словам, Россия не заинтересована в их обустройстве, в том числе в образовании их детей.
Информационное агентство ТАСС цитирует Решетникова, подчёркивающего, что долгосрочная ставка на миграцию более не рассматривается.
