Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофейный мусор на вес золота: растения расцветают, а вредители бегут прочь
Нефтяной парадокс НАТО: союзники США попались на крючок Москвы
Можно сделать хуже: лёгкое недомогание повод оставить ребёнка дома — эпедемия начинается с мелочей
Информационный железный занавес: Зеленский закрыл всю правду об оборонке
Круглосуточный бой с Россией: Литва стала полигоном для НАТО
Трамп загнал Европу в тупик: невыполнимые условия ради дружбы с Путиным
Мясные штурмы и исчезновения: украинский полк мистически исчез на Сумщине
Секрет идеальной кожи раскрыт: умные патчи — ваш персональный дерматолог в кармане
Звезда шоу на фронте: Зеленский назначил нового командира бригады — и это катастрофа ВСУ

Миграционная формула переписана: Россия меняет правила для приезжих

Экономика

По заявлению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, Россия ориентируется на развитие возвратной миграции и не планирует в будущем в значительной степени зависеть от притока трудовых мигрантов.

Мигранты на стройке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мигранты на стройке

Об этом министр сообщил в рамках Всероссийской недели охраны труда, обсуждая влияние платформенной экономики и производительности труда на решение проблемы нехватки кадров.

Решетников отметил, что система привлечения иностранных работников нуждается в существенной оптимизации и будет функционировать по схеме: прибытие — работа — отъезд.

Министр подчеркнул необходимость честного подхода, когда иностранные граждане приезжают, получают заработную плату и возвращаются в свои страны.

По его словам, Россия не заинтересована в их обустройстве, в том числе в образовании их детей.

Информационное агентство ТАСС цитирует Решетникова, подчёркивающего, что долгосрочная ставка на миграцию более не рассматривается.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Последние материалы
Информационный железный занавес: Зеленский закрыл всю правду об оборонке
Круглосуточный бой с Россией: Литва стала полигоном для НАТО
Трамп загнал Европу в тупик: невыполнимые условия ради дружбы с Путиным
Мясные штурмы и исчезновения: украинский полк мистически исчез на Сумщине
Секрет идеальной кожи раскрыт: умные патчи — ваш персональный дерматолог в кармане
Звезда шоу на фронте: Зеленский назначил нового командира бригады — и это катастрофа ВСУ
Каждый второй автомобиль в России скрывает следы ремонта: вот как не попасться на уловку
Грин-карта станет платной? Вот сколько нужно будет платить за лотерею
Сон в красном: как одна ночь бессонницы старит ваш организм на годы
290-метровый гигант: Землю ждет одно из главных космических событий года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.