Северный морской путь по-западному оказался мелковат: суда садятся на мель

В связи с активизацией российского Северного морского пути западные государства разрабатывают альтернативный маршрут, который, обходя США и Канаду, соединяет Тихий и Атлантический океаны. Однако этот путь также сталкивается с трудностями, в частности, с проблемой посадки судов на мель, пишет EADaily.

Фото: ТГ-канал "Первый Арктический" by Береговая охрана Канады is licensed under free for commercial use Сухогруз "Темсборг" на мели в проливе Франклина

До сих пор на мели

Согласно информации gCaptain, сухогруз "Темсборг", плавающий под флагом Нидерландов, до сих пор находится на мели в канадском арктическом Северо-Западном проходе, спустя десять дней после инцидента. Оператор Wagenborg продолжает подготовку к спасательным работам, но неблагоприятные погодные условия временно приостановили некоторые этапы операции.

Издание указывает, что ледовая обстановка будет оставаться благоприятной еще в течение нескольких недель. Осмотр судна "Темсборг" подтвердил отсутствие утечек топлива, а топливные баки и грузовые отсеки не повреждены. Тем не менее, ряд балластных цистерн получили повреждения и были затоплены.

Уже не первый инцидент

В gCaptain отметили, что инцидент с сухогрузом "Темсборг", следовавшим из Китая в один из канадских портов со стороны Атлантики, стал вторым случаем посадки на мель в текущем навигационном сезоне. Ранее, в прошлом месяце, канадское грузовое судно Rosaire A. Desgagnés село на мель в заливе Пелли, Нунавут, во время миссии по снабжению, но было успешно снято с мели во время прилива.