Что скрывается за системой разрешений на трудоустройство в Южной Корее? Шокирующая правда о работе мигрантов

Мигранты, получившие разрешение на работу в Южной Корее, часто ограничены в свободе передвижения и сталкиваются с дилеммой: либо терпеть злоупотребления на рабочем, либо бороться за свои права.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

Приехал работать, а не терпеть унижения

В октябре 2024 года Бишал Б. К., 28-летний выходец из Непала, прибыл в Южную Корею с намерением заработать и приобрести опыт для финансовой поддержки семьи. Предварительно он прошёл курсы корейского языка. Однако реальность оказалась сложнее. По условиям визы он был направлен на работу в металлургическую компанию, где занимался тяжелым физическим трудом, что привело к травме. Помимо этого, он столкнулся с оскорблениями и физическим насилием. После заявления об увольнении работодатель отказался одобрить переход в другую компанию. Начальник подал заявление в полицию об "воспрепятствовании работе", а министерство труда ограничилось рекомендацией "договориться с начальником".

"Я приехал сюда работать, а теперь остался без работы и с ложным обвинением" — говорит он.

Подобная ситуация, к сожалению, не является исключением для многих из 340 000 иностранных рабочих, прибывших в Южную Корею по системе разрешений на трудоустройство.

Недоработки системы

Система, введённая в 2004 году, была призвана решить проблему нехватки рабочей силы в малом и среднем бизнесе за счёт привлечения работников из стран-партнёров.

Для предотвращения нелегальной работы, система ограничивает возможность смены работы и требует заключения договоров и социального страхования. Перевод возможен только с согласия работодателя, за исключением случаев злоупотреблений, которые необходимо доказать в ходе расследования, что ставит работника в уязвимое положение.

Ранее сообщалось о случаях жёстокого обращения, но недавний инцидент вызвал общественный резонанс: работника из Шри-Ланки поднимали вилочным погрузчиком, привязав к поддону.

Критика системы

Правозащитники критикуют систему, утверждая, что требование согласия работодателя создаёт условия для злоупотреблений. Работники вынуждены платить за возможность увольнения, а рассмотрение жалоб занимает месяцы, в течение которых они остаются без средств к существованию.

Президент страны поручил министерствам разработать меры по противодействию дискриминации и насилию. Об этом пишет южнокорейское издание Korea Herald.