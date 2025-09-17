Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибы становятся опасной пищей: привычный ингредиент скрывает кулинарный подвох
Кого я выгнала? Любовь Успенская резко оборвала вопрос о женихе дочери
Квартира закрыта наглухо, но пыли становится больше: откуда берётся грязь в пустых комнатах
Небо над Работино в огне: Россия показала силу своих БПЛА
Фишинг нового поколения: как не попасться на удочку лже-Fragment
Захарова о Пугачёвой: пение не делает человека пророком о судьбе
Кипящая река под облаками пара: вулкан Баранского удивляет даже бывалых туристов
500 миллионов долларов на смерть России: вот что Запад пошлет в Киев
Украина на грани замерзания: миллиард долларов за газ или холодная смерть

Готовим специалистов, а не затыкаем дыры: чем опасен ящик Пандоры для экономики России

2:08
Экономика

По мнению доктора экономических наук Александра Щербакова, профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, рекордно низкая безработица в России благоприятна для экономического роста, но усугубляет нехватку квалифицированных специалистов, которую в данный момент не представляется возможным компенсировать.

Первый завод гальванических батареек в России
Фото: Фото из личного архива Дениса Корнилова
Первый завод гальванических батареек в России

Необходимы меры

В условиях прогнозируемого замедления темпов экономического развития, эксперт предупреждает о риске нового роста числа незанятых граждан, если не будут предприняты соответствующие меры, пишет Общественная Служба Новостей. 

Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на статистические данные, в июне 2025 года уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2,2%, став самым низким показателем среди стран G20.

Нужны специалисты

Экономист отмечает, что низкая безработица, безусловно, полезна для экономики, однако подчёркивает важность методов её расчёта, указывая на необходимость учета "скрытой безработицы", когда желающие работать не попадают в статистику, или когда занятые фактически не выполняют значимой работы.

По мнению эксперта, текущая ситуация сложилась благодаря активному импортозамещению и развитию оборонного сектора, что стимулировало спрос на рабочую силу. Однако этот эффект, по его мнению, не будет длиться вечно.

Щербаков акцентирует внимание на необходимости поддержания темпов развития экономики для удержания низкой безработицы, особенно в условиях замедления экономического роста. Он подчёркивает, что решение проблемы кадрового дефицита следует искать в подготовке квалифицированных специалистов, а не в привлечении иностранной рабочей силы. Кроме того, повышение производительности труда, по мнению эксперта, также поможет сократить дефицит кадров.

Эксперт также отмечает позитивные тенденции на российском рынке труда, в частности, рост реальных заработных плат.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Новости спорта
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Последние материалы
Дроны вскрыли слабость НАТО: альянс на грани провала из-за одной ситуации
Ведущая Натальной карты отреагировала на критику интервью у Надежды Стрелец: люди ищут зло там, где его нет
Урожай мечты: как вырастить картофель даже там, где климат бросает вызов
В Узбекистане произошла тихая продажа страны: новый хозяин удивит всех
Что скрывается за системой разрешений на трудоустройство в Южной Корее? Шокирующая правда о работе мигрантов
Новый интерьер без ремонта: секретные приёмы, которые меняют квартиру за один вечер
Вчера брюнетка, сегодня серебряная лиса: приём, превращающий седину в красивый акцент
Маленький плод с характером: его кислота способна изменить вкус любого блюда
Неправильный тюнинг может лишить страховки: вот какие модификации реально разрешены
Звезда кино ошарашила секретом: всего 12 минут в день, и тело не стареет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.