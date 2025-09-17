Готовим специалистов, а не затыкаем дыры: чем опасен ящик Пандоры для экономики России

По мнению доктора экономических наук Александра Щербакова, профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, рекордно низкая безработица в России благоприятна для экономического роста, но усугубляет нехватку квалифицированных специалистов, которую в данный момент не представляется возможным компенсировать.

Необходимы меры

В условиях прогнозируемого замедления темпов экономического развития, эксперт предупреждает о риске нового роста числа незанятых граждан, если не будут предприняты соответствующие меры, пишет Общественная Служба Новостей.

Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на статистические данные, в июне 2025 года уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2,2%, став самым низким показателем среди стран G20.

Нужны специалисты

Экономист отмечает, что низкая безработица, безусловно, полезна для экономики, однако подчёркивает важность методов её расчёта, указывая на необходимость учета "скрытой безработицы", когда желающие работать не попадают в статистику, или когда занятые фактически не выполняют значимой работы.

По мнению эксперта, текущая ситуация сложилась благодаря активному импортозамещению и развитию оборонного сектора, что стимулировало спрос на рабочую силу. Однако этот эффект, по его мнению, не будет длиться вечно.

Щербаков акцентирует внимание на необходимости поддержания темпов развития экономики для удержания низкой безработицы, особенно в условиях замедления экономического роста. Он подчёркивает, что решение проблемы кадрового дефицита следует искать в подготовке квалифицированных специалистов, а не в привлечении иностранной рабочей силы. Кроме того, повышение производительности труда, по мнению эксперта, также поможет сократить дефицит кадров.

Эксперт также отмечает позитивные тенденции на российском рынке труда, в частности, рост реальных заработных плат.