Налаживание связей: российские карты начнут принимать в бывшей стране СССР

1:40
Экономика

Председатель комитета по туризму Армении Лусине Геворгян сообщила, что банковская система республики активно адаптируется под российские платежные инструменты.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Это включает поддержку карт "Мир" и возможность оплаты через QR-коды. Данный шаг направлен на упрощение финансовых операций для российских туристов.

Значение туризма для экономики

Геворгян подчеркнула важность туристической отрасли для экономики страны. В прошлом году ее вклад в ВВП Армении достиг 14%, что делает развитие инфраструктуры и платежных систем приоритетной задачей. Упрощение оплаты для российских гостей является частью стратегии по увеличению турпотока и укреплению экономических связей.

Дополнительные шаги

В рамках усилий по улучшению условий для туристов правительство Армении также решило убрать изображение горы Арарат, находящейся на территории Турции, со штампов о пересечении границы.

Эта инициатива, по словам соучредителя партии "Земля для жизнь" Месропа Аракеляна, направлена на снижение политической напряженности и создание более позитивной атмосферы .

Перспективы нормализации отношений с Турцией

Телеканал CNN Turk сообщил о готовящейся первой встрече делегаций Турции и Армении по вопросу открытия границ. Это может стать важным шагом в нормализации двусторонних отношений, которые долгое время были напряженными.

Открытие границ будет способствовать увеличению туристического потока и укреплению региональных связей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
