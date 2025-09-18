Золото или вклад? Раскрыты лучшие способы инвестировать 100 тысяч рублей

Экономика

У тех, кто располагает лишними 100 тысячами рублей, появился шанс приумножить накопления.

Доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Исаева советует размещать такие суммы на краткосрочных рублёвых вкладах.

По её словам, банки сегодня предлагают доходность 15,5-16% годовых при размещении средств на 2-3 месяца. Для новых клиентов или при внесении "свежих" денег ставка может достигать 16,5%, пишет aif.ru.

Депозиты — не единственный вариант

Драгоценные металлы (золото и серебро) подойдут тем, кто готов ждать: реальную прибыль они приносят в горизонте 3-5 лет.

Программа долгосрочных сбережений (ПСД) рассчитана на десятилетия: первые выплаты доступны лишь через 15 лет или по достижении пенсионного возраста.

Иностранная валюта тоже может быть частью стратегии, но вкладывать все средства в доллары или евро не стоит.

"Главное — рассматривать валюту не как основу, а как элемент диверсификации. А при выборе инструмента ориентироваться на цели и сроки", — подчеркнула Исаева.