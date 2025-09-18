У тех, кто располагает лишними 100 тысячами рублей, появился шанс приумножить накопления.
Доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Исаева советует размещать такие суммы на краткосрочных рублёвых вкладах.
По её словам, банки сегодня предлагают доходность 15,5-16% годовых при размещении средств на 2-3 месяца. Для новых клиентов или при внесении "свежих" денег ставка может достигать 16,5%, пишет aif.ru.
"Главное — рассматривать валюту не как основу, а как элемент диверсификации. А при выборе инструмента ориентироваться на цели и сроки", — подчеркнула Исаева.
Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.