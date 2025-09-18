Лукойл меняет условия акции: жители Калининграда лишились скидок на бензин

Компания "Лукойл" приняла решение исключить бензин из акции "Янтарная выгода", которая действовала для жителей Калининградской области.

Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лукойл

Как сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова, это связано с изменением ценовой конъюнктуры и необходимостью обеспечения экономической устойчивости работы АЗС.

При этом акция продолжает действовать на газ и дизельное топливо, что позволяет частично сохранить выгожу для потребителей.

Исторический контекст

Акция "Янтарная выгода" была запущена в начале июля после переговоров губернатора Алексея Беспрозванных с руководством "Лукойла" на Петербургском международном экономическом форуме.

Тогда жителям региона предоставили специальные цены на топливо с фиксированной скидкой от 2 до 6,5 рубля за литр в зависимости от вида топлива. Это решение должно было поддержать покупателей в условиях экономической нестабильности.

Текущая ситуация

Несмотря на отмену скидок на бензин, программа лояльности продолжает работать в отношении газа и дизельного топлива. Это означает, что владельцы автомобилей на альтернативных видах топлива по-прежнему могут экономить на заправках.

В компании подчеркивают, что изменения носят временный характер и обусловлены рыночными факторами.

Реакция властей и перспективы

В администрации Калининградской области отмечают, что продолжают диалог с "Лукойлом" для поиска баланса между интересами бизнеса и потребностями жителей.

Возможно, в будущем условия акции будут пересмотрены с учетом стабилизации рынка.