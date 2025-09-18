Лукойл меняет условия акции: жители Калининграда лишились скидок на бензин

Компания "Лукойл" приняла решение исключить бензин из акции "Янтарная выгода", которая действовала для жителей Калининградской области.
Как сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова, это связано с изменением ценовой конъюнктуры и необходимостью обеспечения экономической устойчивости работы АЗС.
При этом акция продолжает действовать на газ и дизельное топливо, что позволяет частично сохранить выгожу для потребителей.
Акция "Янтарная выгода" была запущена в начале июля после переговоров губернатора Алексея Беспрозванных с руководством "Лукойла" на Петербургском международном экономическом форуме.
Тогда жителям региона предоставили специальные цены на топливо с фиксированной скидкой от 2 до 6,5 рубля за литр в зависимости от вида топлива. Это решение должно было поддержать покупателей в условиях экономической нестабильности.
Несмотря на отмену скидок на бензин, программа лояльности продолжает работать в отношении газа и дизельного топлива. Это означает, что владельцы автомобилей на альтернативных видах топлива по-прежнему могут экономить на заправках.
В компании подчеркивают, что изменения носят временный характер и обусловлены рыночными факторами.
В администрации Калининградской области отмечают, что продолжают диалог с "Лукойлом" для поиска баланса между интересами бизнеса и потребностями жителей.
Возможно, в будущем условия акции будут пересмотрены с учетом стабилизации рынка.
