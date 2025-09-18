Стальные трубы ТМК упёрлись в стену: зарубежные рынки один за другим закрываются

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Трубная металлургическая компания (ТМК), один из крупнейших поставщиков стальных труб в России, заявила о резком падении зарубежных продаж.

Фото: https://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий на заводе

Проблемы с рынками сбыта

По словам генерального директора Сергея Чикалова, в этом году объём экспорта не превысит 300 тысяч тонн, тогда как в "жирные" годы компания отправляла за границу до миллиона тонн.

"С экспортом у нас откровенно плохо", — признал топ-менеджер на Тюменском нефтегазовом форуме.

По его словам, продукция уходит в основном в страны СПГ, а рынки, где раньше присутствовала ТМК, фактически закрыты, пишет РИА "Новости".

Финансовые потери

Финансовые отчёты компании только подтверждают кризис: по МСФО чистый убыток за первое полугодие вырос в 1,8 раза, до 3,25 млрд рублей. Выручка рухнула почти на 14,5%, составив 236,9 млрд рублей.

Внутренний рынок не компенсирует

Внутренний рынок также не спасает: количество новых нефтяных скважин в России находится на историческом минимуме, что ограничивает спрос на трубы. По оценкам Чикалова, во второй половине года ждать оживления отрасли не приходится.