Трамп назвал 23 страны-участницы наркобизнеса: Китай и Индия в списке главных виновников

Президент США Дональд Трамп включил Китай, Индию в список из 23 стран, которые играют ключевую роль в наркотрафике или являются крупными производителями запрещённых веществ. Он заявил, что эти государства представляют угрозу безопасности США и их граждан.
В своём новом постановлении, представленном Конгрессу, Трамп обозначил 23 страны как "основные государства", через которые проходят крупные потоки наркотиков или которые производят запрещённые вещества. Об этом пишет индийское издание The Tribune.
В этот список вошли:
Госдепартамент США подчеркнул, что некоторые из этих стран, такие как Боливия, Бирма, Колумбия и Венесуэла, не предприняли серьёзных усилий в борьбе с наркотиками. Трамп отметил, что эти страны не справились с международными обязательствами по противодействию наркотрафику и не предприняли адекватные меры для борьбы с угрозой.
Особое внимание Трамп уделил Китаю, который он назвал главным источником химических веществ-прекурсоров для незаконного производства фентанила, а также других синтетических наркотиков. Он призвал Китай к более решительным действиям для сокращения этих потоков.
Что касается Афганистана, Трамп указал, что, несмотря на запрет талибов на незаконные наркотики, производство не прекращается, создавая угрозу международной безопасности и финансируя транснациональные преступные группировки и международных террористов.
Трамп также отметил, что контрабанда фентанила и других опасных наркотиков в США создала серьёзную проблему, став основным фактором смертности среди американцев в возрасте от 18 до 44 лет, это также сказывается и на жизни граждан, и на экономике страны, которая испытывает недостаток трудовых ресурсов.
