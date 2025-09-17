Трамп назвал 23 страны-участницы наркобизнеса: Китай и Индия в списке главных виновников

Президент США Дональд Трамп включил Китай, Индию в список из 23 стран, которые играют ключевую роль в наркотрафике или являются крупными производителями запрещённых веществ. Он заявил, что эти государства представляют угрозу безопасности США и их граждан.

В своём новом постановлении, представленном Конгрессу, Трамп обозначил 23 страны как "основные государства", через которые проходят крупные потоки наркотиков или которые производят запрещённые вещества. Об этом пишет индийское издание The Tribune.

В этот список вошли:

Китай, Индия, Афганистан, Багамские Острова, Белиз, Боливия, Бирма, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Ямайка, Лаос, Мексика, Никарагуа, Пакистан, Панама, Перу, Венесуэла.

Эти страны ничего серьёзного не предпринимают

Госдепартамент США подчеркнул, что некоторые из этих стран, такие как Боливия, Бирма, Колумбия и Венесуэла, не предприняли серьёзных усилий в борьбе с наркотиками. Трамп отметил, что эти страны не справились с международными обязательствами по противодействию наркотрафику и не предприняли адекватные меры для борьбы с угрозой.

Производство фентанила процветает

Особое внимание Трамп уделил Китаю, который он назвал главным источником химических веществ-прекурсоров для незаконного производства фентанила, а также других синтетических наркотиков. Он призвал Китай к более решительным действиям для сокращения этих потоков.

Финансируют преступные группировки

Что касается Афганистана, Трамп указал, что, несмотря на запрет талибов на незаконные наркотики, производство не прекращается, создавая угрозу международной безопасности и финансируя транснациональные преступные группировки и международных террористов.

Угроза национальной безопасности

Трамп также отметил, что контрабанда фентанила и других опасных наркотиков в США создала серьёзную проблему, став основным фактором смертности среди американцев в возрасте от 18 до 44 лет, это также сказывается и на жизни граждан, и на экономике страны, которая испытывает недостаток трудовых ресурсов.