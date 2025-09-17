Не ведитесь на картинку: что скрывают маркетплейсы от вас

Идеальная фотография на маркетплейсе не всегда является показателем качества товара.
Илья Ломакин-Румянцев, директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, подчёркивает, что важно быть осторожным при покупках онлайн. Об этом пишет MoneyTimes.
Он отмечает, что маркетплейсы удобны для приобретений стандартизированных товаров, когда есть уверенность, что продавец надёжный. Однако, стоит помнить, что эти платформы не несут ответственности за качество продукции, и все претензии адресуются продавцу, даже если это какой-то далёкий провинциальный магазин.
Также он упоминает интересный момент: люди иногда "подсаживаются" на шопинг, особенно в стрессовых ситуациях, используя покупки как способ снятия напряжения.
"Не секрет, что люди, находящиеся в стрессе, снимают его разными способами. Кто-то спортом, кто-то ест пирожные, а кто-то совершает импульсивные покупки", — говорит собеседник.
У маркетплейсов есть свои недостатки, но их популярность растет; сейчас они занимают 65% интернет-продаж, и ожидается, что эта цифра вскоре увеличится ещё на 4%.
