Не ведитесь на картинку: что скрывают маркетплейсы от вас

Экономика

Идеальная фотография на маркетплейсе не всегда является показателем качества товара.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Илья Ломакин-Румянцев, директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, подчёркивает, что важно быть осторожным при покупках онлайн. Об этом пишет MoneyTimes.

Все претензии продавцу, а не маркетплейсу

Он отмечает, что маркетплейсы удобны для приобретений стандартизированных товаров, когда есть уверенность, что продавец надёжный. Однако, стоит помнить, что эти платформы не несут ответственности за качество продукции, и все претензии адресуются продавцу, даже если это какой-то далёкий провинциальный магазин.

Осторожно: шопоголия

Также он упоминает интересный момент: люди иногда "подсаживаются" на шопинг, особенно в стрессовых ситуациях, используя покупки как способ снятия напряжения.

"Не секрет, что люди, находящиеся в стрессе, снимают его разными способами. Кто-то спортом, кто-то ест пирожные, а кто-то совершает импульсивные покупки", — говорит собеседник.

У маркетплейсов есть свои недостатки, но их популярность растет; сейчас они занимают 65% интернет-продаж, и ожидается, что эта цифра вскоре увеличится ещё на 4%.