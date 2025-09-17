Урожай на зависть: вот как компания из Комсомольска-на-Амуре увеличила производство овощей и зелёных культур

В июле текущего года в Комсомольске-на-Амуре компания "Агрокомплекс "Восток" успешно запустила в работу новую (пятая очередь) теплицу, занимающую площадь в полгектара.

В настоящее время специалисты предприятия заняты сбором первого урожая огурцов, томатов и различных зеленых культур, свежие витамины будут доступны в первую очередь жителям города. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Рост показателей

Согласно информации, предоставленной краевым министерством сельского хозяйства, суммарный объём произведённой предприятием овощной продукции за предыдущий год составил 375,7 тонн, что демонстрирует увеличение на 20% по сравнению с показателями пятилетней давности.

Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит дополнительно увеличить объём производства примерно на ту же величину. В дальнейших планах — расширение тепличных площадей до 3 гектаров (сейчас они составляют 1,6 га). В развитие агрокомплекса уже инвестировано свыше 326 миллионов рублей, благодаря чему создано 37 новых рабочих мест.

Особое внимание такому предприятию в регионе

В минсельхозе подчеркнули, что обеспечение населения местной овощной и зеленной продукцией является приоритетом в развитии сельского хозяйства Хабаровского края. "Агрокомплекс "Восток" является единственным в регионе предприятием, осуществляющим круглогодичное выращивание овощей и зелени в условиях, приравненных к районам Крайнего Севера. Компания реализует свой инвестиционный проект с 2014 года.

Региональные меры поддержки также оказывают положительное влияние на развитие предприятия. По словам директора агрокомплекса Максима Дегтерева, в течение трёх лет компания получала субсидии на приобретение оборудования в размере около 5,8 миллиона рублей. Были компенсированы затраты на покупку газовых котлов, оборудования для ухода за растениями, ламп, светильников и насосов. Это позволило нарастить объёмы производства.

В 2025 году отбор получателей данной меры поддержки запланирован на первую декаду октября. По результатам рассмотрения заявок между ведущими тепличными хозяйствами будет распределено 42,5 миллиона рублей.

Реализация новых проектов в 2026 году

Напомним, что в Хабаровском крае реализуются крупные инвестиционные проекты, предусматривающие строительство современных тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей и зелени в промышленных масштабах в Вяземском и районе имени Лазо. Инвесторы завершают получение необходимой разрешительной документации и в 2026 году планируют приступить к строительным работам.