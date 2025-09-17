Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров

Бразилия входит в тройку крупнейших мировых производителей ананасов, уступая только Коста-Рике и Индонезии.

Фото: freepik by pikisuperstar ананас

Выращивание ананасов

По данным Бразильского института географии и статистики, в 2023 году в стране было произведено более 1,59 миллиона тонн плодов на площади около 63 тысяч гектаров, со средней урожайностью 24,8 тонны с гектара.

Выращивание ананасов распространено во всех регионах Бразилии, что говорит об адаптируемости этой культуры. Стоимость производства в 2023 году составила около 3,9 миллиарда долларов США, что ставит ананас на четвертое место по значимости для сельскохозяйственного ВВП страны.

Практически весь объём производства потребляется на внутреннем рынке, что свидетельствует о высоком внутреннем спросе.

Рентабельность бизнеса

Рентабельность бизнеса может колебаться от 35% до 55%, по данным отраслевого анализа. Даже небольшие хозяйства могут получать значительный доход: участки площадью всего 4000 квадратных метров могут приносить до 80 000 долларов США за урожай.

Бразильский сектор ананасов движется к консолидации как устойчивая и прибыльная альтернатива. Инвестиции в исследования и разработки, особенно в отношении адаптированных сортов и устойчивых технологий выращивания, обещают еще больше расширить возможности отрасли.

Полезные свойства

Несмотря на волатильность цен, обусловленную климатическими факторами, ананас завоевал признание благодаря своему питательному профилю. Фрукт богат витамином С, марганцем и бромелайном — ферментом с противовоспалительными и пищеварительными свойствами.