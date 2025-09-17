Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интервидение-2025: США удивили заменой участника за три дня до конкурса – кто представит страну?
Полстакана волшебства: пахнет салатом, а работает как мастер по ремонту стиральных машин
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты

Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров

Экономика

Бразилия входит в тройку крупнейших мировых производителей ананасов, уступая только Коста-Рике и Индонезии.

ананас
Фото: freepik by pikisuperstar
ананас

Выращивание ананасов

По данным Бразильского института географии и статистики, в 2023 году в стране было произведено более 1,59 миллиона тонн плодов на площади около 63 тысяч гектаров, со средней урожайностью 24,8 тонны с гектара.

Выращивание ананасов распространено во всех регионах Бразилии, что говорит об адаптируемости этой культуры. Стоимость производства в 2023 году составила около 3,9 миллиарда долларов США, что ставит ананас на четвертое место по значимости для сельскохозяйственного ВВП страны.

Практически весь объём производства потребляется на внутреннем рынке, что свидетельствует о высоком внутреннем спросе.

Рентабельность бизнеса

 Рентабельность бизнеса может колебаться от 35% до 55%, по данным отраслевого анализа. Даже небольшие хозяйства могут получать значительный доход: участки площадью всего 4000 квадратных метров могут приносить до 80 000 долларов США за урожай.

Бразильский сектор ананасов движется к консолидации как устойчивая и прибыльная альтернатива. Инвестиции в исследования и разработки, особенно в отношении адаптированных сортов и устойчивых технологий выращивания, обещают еще больше расширить возможности отрасли.

Полезные свойства

Несмотря на волатильность цен, обусловленную климатическими факторами, ананас завоевал признание благодаря своему питательному профилю. Фрукт богат витамином С, марганцем и бромелайном — ферментом с противовоспалительными и пищеварительными свойствами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты
Евросоюз затевает опасную игру с Трампом и Китаем
Индия без лишних купюр: туристам открыли новый способ платить через QR
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.