Швеция готовится к войне: миллионы долларов уйдут на запасы еды и воды

Экономика

Европа живет в условиях новых тревог: геополитическая нестабильность, военные конфликты и энергетические кризисы заставляют даже самые благополучные государства пересматривать свою безопасность.

Флаг Швеции
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Швеции

Швеция, недавно вступившая в НАТО и находящаяся в эпицентре дискуссий о возможных угрозах, делает резкий шаг в сторону усиления национальной защиты. На этот раз речь идет не о ракетах или армейских учениях, а о продовольствии — стратегическом ресурсе, без которого невозможно выживание в условиях войны или масштабного кризиса.

Правительство страны объявило о выделении сотен миллионов крон на создание национальных резервов зерна и сельскохозяйственных ресурсов. Это решение стало логическим продолжением новой стратегии продовольственной безопасности, представленной весной.

Миллионы на продовольственную безопасность

Министр сельского хозяйства Петер Куллгрен сообщил, что уже в текущем бюджетном периоде будет выделено около 65 миллионов долларов на формирование запасов продовольствия.

В ближайшие годы сумма возрастет:

  • 2026 год — около 600 млн шведских крон ($65 млн);
  • 2027 год — 700 млн крон ($76 млн);
  • 2028 год — 850 млн крон ($92 млн).

Зачем это нужно

По словам министра, в случае войны или кризиса именно продовольствие и питьевая вода станут ключевыми ресурсами. Поэтому Швеция намерена приступить к практическому созданию стратегических запасов, прежде всего зерна и других базовых сельхозпродуктов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
