Швеция готовится к войне: миллионы долларов уйдут на запасы еды и воды

Европа живет в условиях новых тревог: геополитическая нестабильность, военные конфликты и энергетические кризисы заставляют даже самые благополучные государства пересматривать свою безопасность.
Швеция, недавно вступившая в НАТО и находящаяся в эпицентре дискуссий о возможных угрозах, делает резкий шаг в сторону усиления национальной защиты. На этот раз речь идет не о ракетах или армейских учениях, а о продовольствии — стратегическом ресурсе, без которого невозможно выживание в условиях войны или масштабного кризиса.
Правительство страны объявило о выделении сотен миллионов крон на создание национальных резервов зерна и сельскохозяйственных ресурсов. Это решение стало логическим продолжением новой стратегии продовольственной безопасности, представленной весной.
Министр сельского хозяйства Петер Куллгрен сообщил, что уже в текущем бюджетном периоде будет выделено около 65 миллионов долларов на формирование запасов продовольствия.
В ближайшие годы сумма возрастет:
По словам министра, в случае войны или кризиса именно продовольствие и питьевая вода станут ключевыми ресурсами. Поэтому Швеция намерена приступить к практическому созданию стратегических запасов, прежде всего зерна и других базовых сельхозпродуктов.
