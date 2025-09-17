Российский Базис открывает Латинскую Америку: бразильские банки тестируют виртуализацию

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Разработчик ПО для управления динамической IT-инфраструктурой, ООО "Базис" (совместное предприятие "Ростелекома", Yadro и "ГС-Инвеста"), подписал соглашение с бразильской компанией Banif Investimento Participacoes S. A., которая оказывает инвестиционно-банковские услуги.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двое бизнесменов жмут руки

Тестирование продуктов

Это значимое соглашение было подписано на форуме Kazan Digital Week 2025. На первом этапе партнёры намерены протестировать продукты "Базиса" в сфере виртуализации по модели SDK (Software Development Kit). Это подразумевает передачу комплектов компонентов, библиотек и технической документации, что позволит Banif Investimento создать новый продукт, соответствующий требованиям регулятора и особенностям локального рынка.

Работа с крупнейшими банками Бразилии

Пилотные внедрения решений "Базиса" пройдут в крупнейших банках Бразилии — Itau Unibanco и Bradesco. В компании уже сформирована специализированная команда для работы в Бразилии.

Это сотрудничество стало первым шагом "Базиса" в рамках международной экспансии, и компания планирует развивать свое присутствие на международной арене.