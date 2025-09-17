Газовый капкан захлопнулся: Европа платит за газ дороже США

Марио Драги, бывший глава Европейского центрального банка и премьер-министр Италии, отметил, что цены на газ в странах Евросоюза значительно выше, чем в США.
По его словам, также цены на энергоресурсы для промышленности в среднем в два раза выше. Если этот разрыв не устранить, переход к высокотехнологичной экономике может быть заблокирован. Драги подчеркнул, что для развития искусственного интеллекта энергоносители столь же важны, как и технологии.
Кроме того, он отметил, что Европа сталкивается с конкуренцией со стороны США и Китая. Драги указал на введение масштабных пошлин со стороны США и усиление конкурентоспособности Китая. Он считает, что, несмотря на экономическую силу Европы, она ограничена в возможностях ответных мер, пишет "Интерфакс".
