Газовый капкан захлопнулся: Европа платит за газ дороже США

Марио Драги, бывший глава Европейского центрального банка и премьер-министр Италии, отметил, что цены на газ в странах Евросоюза значительно выше, чем в США.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ флаг европейского союза

В четыре раза дороже

По его словам, также цены на энергоресурсы для промышленности в среднем в два раза выше. Если этот разрыв не устранить, переход к высокотехнологичной экономике может быть заблокирован. Драги подчеркнул, что для развития искусственного интеллекта энергоносители столь же важны, как и технологии.

Конкуренция

Кроме того, он отметил, что Европа сталкивается с конкуренцией со стороны США и Китая. Драги указал на введение масштабных пошлин со стороны США и усиление конкурентоспособности Китая. Он считает, что, несмотря на экономическую силу Европы, она ограничена в возможностях ответных мер, пишет "Интерфакс".