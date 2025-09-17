Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Виртуализация от Базиса: что ждёт крупнейшие банки Бразилии
Полезные отходы превращают грядку в рассадник болезней: невидимые враги компоста уже внутри
Солнечный ветер ускоряется с 2008 года: чем это обернётся для человечества
Попрощайтесь с газом навсегда? Индукционная плита: стоит ли овчинка выделки — 4 важных аспекта
Половина населения в ловушке компьютерной шеи: привычка, которая ломает здоровье молча каждый день
Всего три недели — и пресс станет плоским: лучшая методика для девушек
Не только Голубая лагуна: где природа сама открывает новые термальные купальни в Исландии
Катализатор убивает моторы: как одна деталь превращает экономию в капитальный ремонт

Газовый капкан захлопнулся: Европа платит за газ дороже США

0:56
Экономика

Марио Драги, бывший глава Европейского центрального банка и премьер-министр Италии, отметил, что цены на газ в странах Евросоюза значительно выше, чем в США. 

флаг европейского союза
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
флаг европейского союза

В четыре раза дороже

По его словам, также цены на энергоресурсы для промышленности в среднем в два раза выше. Если этот разрыв не устранить, переход к высокотехнологичной экономике может быть заблокирован. Драги подчеркнул, что для развития искусственного интеллекта энергоносители столь же важны, как и технологии. 

Конкуренция

Кроме того, он отметил, что Европа сталкивается с конкуренцией со стороны США и Китая. Драги указал на введение масштабных пошлин со стороны США и усиление конкурентоспособности Китая. Он считает, что, несмотря на экономическую силу Европы, она ограничена в возможностях ответных мер, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Еда и рецепты
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
После кровавой луны — новый шок: Солнце исчезнет на глазах
Треугольник вместо кресла — прямая дорога в реанимацию: в России предлагают жёсткие штрафы
Кардио, силовые и растяжка: названа идеальная формула тренировок для женщин после 50
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Эта кожура дороже золота: источник питания для растений, который мы выбрасываем зря
Ловушка для кошелька: раскрыты уловки производителей, на которые попадаются почти все
Осталось найти маму и жёнушку: почему Егор Крид воспылал желанием стать отцом
Завтрак меняет мозг ребёнка: простая тарелка способна повлиять на его будущее
Тайны французских регионов: где искать шедевры искусства этой осенью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.