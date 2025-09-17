Больше, чем акции: как превратить 100 000 рублей в деньги за полтора года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Максим Мольдерф, гендиректор сервиса Moneymatika.ru, отметил, что за последние три года золото в среднем прибавляло в цене 46% годовых. Это значит, что вложив 100 тыс. рублей, можно заработать порядка 70 тыс. рублей всего за полтора года.

золотые слитки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
золотые слитки

Рост стоимости золота

По прогнозам Goldman Sachs, цена золота может вырасти до $4 тыс. за унцию к 2026 году. При усилении нестабильности этот показатель может достигнуть $4,5–5 тыс. Если вложить 100 тыс. рублей в августе 2025 года, то к январю 2026 года капитал может вырасти до 126 тыс. рублей, а к июлю 2026 года — до 144 тыс. рублей. В январе 2027 года сумма может составить 170 тыс. рублей. Но важно помнить, что эти расчеты являются базовыми и фактическая доходность может быть выше, в зависимости от спроса со стороны центробанков и геополитической ситуации, пишет Газета.Ru.

Надёжный актив

Мольдерф подчеркивает, что золото остается главным защитным активом. За последние 20 лет его цена выросла более чем на 1800%, а за полвека — более чем в 50 раз. Стоимость золота определяет мировой спрос, и она не зависит от курса доллара. Эксперт рекомендует держать в золоте минимум 10% своего инвестиционного портфеля — это снижает риски и защищает от инфляции.

Но не без минусов

Тем не менее, есть и минусы: вложения в физическое золото требуют определенных затрат на хранение, таких как банковская ячейка или сейф, которые обойдутся от 8 тыс. рублей в год.  Также покупка золота возможна только в отделениях банков, и цены на золотые слитки и монеты могут отличаться до 10%, что также влияет на доходность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
