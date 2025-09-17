Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта кожура дороже золота: источник питания для растений, который мы выбрасываем зря
Ловушка для кошелька: раскрыты уловки производителей, на которые попадаются почти все
Осталось найти маму и жёнушку: почему Егор Крид воспылал желанием стать отцом
Завтрак меняет мозг ребёнка: простая тарелка способна повлиять на его будущее
Тайны французских регионов: где искать шедевры искусства этой осенью
Прощай, тяжёлый труд: пни исчезают сами — дешёвый раствор работает лучше, чем топор и бензопила
Смертельная экономия: детские автокресла-убийцы вернулись на рынок — как выбрать безопасное
Антироссийские речи аукнулись Монеточке*: три страны захлопнули двери перед певицей
Безумный разрыв: цены на новостройки взлетели до небес, а вторичка застыла

Ипотека станет легче: правительство готовится поддержать многодетные семьи

1:08
Экономика

Сенатор Наталия Косихина сообщила, что в проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов может быть включена индексация выплаты в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки для семей, в которых родился третий и последующие дети. 

Семья
Фото: flickr.com by Catherine Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Семья

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам отметил, что правительство активно работает над бюджетом. Основное внимание в новом трёхлетнем бюджете будет уделено как текущим, так и перспективным задачам, включая социальную сферу и вопросы демографии. 

Косихина добавила, что она уверена в том, что в главном финансовом документе страны будет предусмотрены средства для индексации выплаты с учетом инфляции и экономической ситуации. Она подчеркнула, что социальное благополучие многодетных семей и граждан с детьми является ключевым фактором для достижения необходимых показателей демографического роста, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Безумный разрыв: цены на новостройки взлетели до небес, а вторичка застыла
Больше, чем акции: как превратить 100 000 рублей в деньги за полтора года
Ретинол и кожа: этапы адаптации и признаки успешного привыкания
Темнота диктует аппетит: загадочный сбой делает еду главным соблазном после полуночи
Теннис, лыжи и гольф вместо мультиков: чем удивляет семья легенды Федерера
Камень дороже жизни: талисман выдры, потеря которого обернётся трагедией — природа всё продумала
Худеем со вкусом: едим этот йогуртовый торт и забываем о диетах — гениальный рецепт
119 млн и стеклоблоки: что на самом деле скрывает квартира певицы Славы в Москве
Домашний оазис или смертельная ловушка: цветы, которые опасно оставлять рядом с котом
Ипотека станет легче: правительство готовится поддержать многодетные семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.