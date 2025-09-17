Ипотека станет легче: правительство готовится поддержать многодетные семьи

Экономика

Сенатор Наталия Косихина сообщила, что в проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов может быть включена индексация выплаты в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки для семей, в которых родился третий и последующие дети.

Фото: flickr.com by Catherine Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Семья

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам отметил, что правительство активно работает над бюджетом. Основное внимание в новом трёхлетнем бюджете будет уделено как текущим, так и перспективным задачам, включая социальную сферу и вопросы демографии.

Косихина добавила, что она уверена в том, что в главном финансовом документе страны будет предусмотрены средства для индексации выплаты с учетом инфляции и экономической ситуации. Она подчеркнула, что социальное благополучие многодетных семей и граждан с детьми является ключевым фактором для достижения необходимых показателей демографического роста, пишет ТАСС.