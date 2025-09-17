Ошибка Renault? Что привело к отказу в регистрации товарного знака в России

Роспатент предварительно отклонил заявку французского автоконцерна Renault на регистрацию товарного знака в России.
У компании осталось всего несколько недель, чтобы ответить на уведомление экспертизы, как выяснили журналисты РИА Новости, изучив электронную базу данных Международного Бюро ВОИС.
Генеральный директор Renault Лука де Мео ранее заявлял в феврале, что компания не исключает возможность возвращения на российский рынок. Однако в октябре 2024 года Renault подала заявку на товарный знак "Reno" для продажи и производства автомобилей, а уже в апреле 2025 года получила предварительный отказ.
Алина Акиншина, гендиректор компании "Онлайн Патент", отметила, что Renault рискует получить окончательный отказ, если в ближайшие недели не отреагирует на сообщение от Роспатента. В качестве основы для отказа указано, что существует более ранний товарный знак, который является схожим и может вызвать путаницу.
Интересно, что указанный ранее товарный знак принадлежит самой Renault, но в новой заявке у компании был указан другой адрес, который не соответствует информации, ранее внесённой в российские реестры.
