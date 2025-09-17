Ошибка Renault? Что привело к отказу в регистрации товарного знака в России

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роспатент предварительно отклонил заявку французского автоконцерна Renault на регистрацию товарного знака в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Renault

У компании осталось всего несколько недель, чтобы ответить на уведомление экспертизы, как выяснили журналисты РИА Новости, изучив электронную базу данных Международного Бюро ВОИС.

Подача заявки

Генеральный директор Renault Лука де Мео ранее заявлял в феврале, что компания не исключает возможность возвращения на российский рынок. Однако в октябре 2024 года Renault подала заявку на товарный знак "Reno" для продажи и производства автомобилей, а уже в апреле 2025 года получила предварительный отказ.

Рискует получить отказ

Алина Акиншина, гендиректор компании "Онлайн Патент", отметила, что Renault рискует получить окончательный отказ, если в ближайшие недели не отреагирует на сообщение от Роспатента. В качестве основы для отказа указано, что существует более ранний товарный знак, который является схожим и может вызвать путаницу.

Интересно, что указанный ранее товарный знак принадлежит самой Renault, но в новой заявке у компании был указан другой адрес, который не соответствует информации, ранее внесённой в российские реестры.