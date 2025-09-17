Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль

В связи с увеличением инфляции и ростом цен на продовольственную корзину, депутаты обсматривают возможность введения регулирования цен на основные продукты.
Речь идёт о необходимости принять серьёзные меры для сдерживания роста цен на базовые товары. Основной проблемой считается необоснованное повышение торговых наценок со стороны торговых сетей, что ухудшает ситуацию не только для производителей, но и для потребителей.
На данный момент существуют региональные механизмы регулирования наценок на продукты первой необходимости, но требуется введение таких мер на федеральном уровне.
В ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект, который установит предельный размер наценки в 10% на пять категорий товаров первой необходимости. В списке пока находятся:
Окончательный перечень продуктов сейчас согласовывают с профильными ведомствами, пишет "Парламентская газета".
Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.