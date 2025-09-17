Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль

Экономика

В связи с увеличением инфляции и ростом цен на продовольственную корзину, депутаты обсматривают возможность введения регулирования цен на основные продукты.

Цены на базовый набор продуктов

Речь идёт о необходимости принять серьёзные меры для сдерживания роста цен на базовые товары. Основной проблемой считается необоснованное повышение торговых наценок со стороны торговых сетей, что ухудшает ситуацию не только для производителей, но и для потребителей.

На данный момент существуют региональные механизмы регулирования наценок на продукты первой необходимости, но требуется введение таких мер на федеральном уровне.

Подготовка законопроекта

В ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект, который установит предельный размер наценки в 10% на пять категорий товаров первой необходимости. В списке пока находятся:

хлебобулочные изделия,

молочные продукты,

крупы.

Окончательный перечень продуктов сейчас согласовывают с профильными ведомствами, пишет "Парламентская газета".