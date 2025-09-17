Президент Польши привёз в Германию $1,5 трлн. претензий: реакция немецких лидеров

Президент Польши Кароля Навроцкого совершил рабочую поездку в Германию, чтобы встретиться с немецкими лидерами — президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем. В ходе встречи была поднята тема репараций за ущерб, причинённый Польше во время Второй мировой войны.

Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг

Позиция Германии неизменна

Штайнмайер заявил, что, с точки зрения Германии, этот вопрос уже окончательно решён. Он подчеркнул важность сотрудничества и сохранения памяти о событиях прошлого, но отказался обсуждать требования Навроцкого о выплатах.

После встречи со Штайнмайером Навроцкий провел переговоры с канцлером Мерцем, который также подтвердил позицию Германии. Однако сам Навроцкий считает, что вопрос о репарациях до сих пор открыт.

Потери в $1,5 трлн

Стоит отметить, что тема репараций вновь активизировалась в Польше в годы правления партии "Право и справедливость" (2015-2023). В 2022 году был представлен доклад о потерях Польши от нацистской оккупации, сумма которых составила 6,2 трлн злотых (примерно $1,5 трлн), пишет ТАСС.