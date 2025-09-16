Конец эпохи зелёного золота? Что изменится в энергетике Германии

Правительство Германии объявило о том, что наступает новый этап в энергетической политике — золотой век солнечных панелей и ветряных турбин заканчивается.

Выработка электроэнергии

Федеральный министр экономики и энергетики Катерина Райхе заявила, что государственные субсидии больше не будут предоставляться.

Изменения

Министр предложила несколько изменений: во-первых, отменяется фиксированный тариф на электроэнергию для новых солнечных электростанций. Она также подчеркнула, что оптимизация проектов ветровых электростанций за границей может сэкономить до 40 миллиардов евро. Кроме того, стоит пересмотреть необходимость новых электростанций, чтобы избежать избыточных мощностей и тем самым снизить цены на электроэнергию.

Вопрос доступности энергии

Ранее была поставлена амбициозная цель добиться 80% потребления электроэнергии в Германии за счёт возобновляемых источников к 2030 году. Однако вопрос доступности энергии остаётся открытым. В настоящее время солнечные и ветровые электростанции порой производят больше электроэнергии, чем нужно, но в периоды плохой погоды — меньше, что создаёт дефицит, который компенсировать можно лишь ископаемым топливом или импортом.

Чтобы справиться с этой проблемой, Германии нужны накопители энергии, аккумуляторы, биомасса и гидроэлектростанции. Планы Райхе вызывают споры: другие представители правительства предупреждают, что замедление развития зеленой энергетики неправильно. Министр окружающей среды от СДПГ указал на важность продолжения финансирования, которое составляет 10 миллиардов евро в год до 2025 года.

Критика продаж двигателей внутреннего сгорания

Кроме того, канцлер Фридрих Мерц раскритиковал решение ЕС запретить продажу двигателей внутреннего сгорания с 2035 года, призывая к большей гибкости в регулировании. Он не одинок в своем недовольстве — руководитель BMW также считает это решение ошибочным и призывает учитывать всю цепочку поставок при принятии решений по экологии.