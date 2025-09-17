Такси в России превратится в роскошь: цены могут вырасти в 4 раза

Такси давно стало привычной частью городской жизни — быстрый, удобный и относительно доступный способ передвижения. Но в ближайшее время ситуация может резко измениться.
Новый закон о легализации автомобилей для такси способен превратить привычные тарифы в роскошь: эксперты предупреждают, что цены на поездки могут вырасти в четыре раза. Речь идёт не о плавной корректировке, а о настоящем ценовом шоке, который ударит и по пассажирам, и по самим водителям.
Основная проблема кроется в ограничениях на допустимые модели автомобилей:
Частично рынок может спасти китайский Haval, который подходит под требования, но это кроссовер, рассчитанный скорее на сегмент "Комфорт". Между тем именно бюджетные седаны востребованы у большинства пассажиров.
Если доступных моделей не появится, огромная часть автопарков окажется на грани закрытия, пишет
Telegram-канал "Радиоточка НСН".
Ситуация выглядит тревожно: более 200 тысяч водителей могут потерять работу. А это значит, что количество автомобилей резко сократится, а спрос — останется высоким.
Итог прост: цены — улетят в космос.
Если предсказания сбудутся, поездка, которая сегодня стоит 300 рублей, может подорожать до 1200. Для многих россиян это станет недоступным, и привычный сервис перестанет быть массовым.
