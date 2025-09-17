Такси в России превратится в роскошь: цены могут вырасти в 4 раза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Такси давно стало привычной частью городской жизни — быстрый, удобный и относительно доступный способ передвижения. Но в ближайшее время ситуация может резко измениться.

Новый закон о легализации автомобилей для такси способен превратить привычные тарифы в роскошь: эксперты предупреждают, что цены на поездки могут вырасти в четыре раза. Речь идёт не о плавной корректировке, а о настоящем ценовом шоке, который ударит и по пассажирам, и по самим водителям.

Почему закон грозит ростом цен

Основная проблема кроется в ограничениях на допустимые модели автомобилей:

  • Сейчас машины в такси служат около пяти лет, после чего выводятся из эксплуатации.
  • Когда закон вступит в силу, парк автомобилей окажется в критическом состоянии.
  • Новые иномарки, которые подпадают под требования, стоят слишком дорого.
  • Российские модели также не вписываются в бюджет автопарков.

"Комфорт" останется, "Эконом" исчезнет?

Частично рынок может спасти китайский Haval, который подходит под требования, но это кроссовер, рассчитанный скорее на сегмент "Комфорт". Между тем именно бюджетные седаны востребованы у большинства пассажиров.

Если доступных моделей не появится, огромная часть автопарков окажется на грани закрытия, пишет

Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Массовые увольнения и дефицит машин

Ситуация выглядит тревожно: более 200 тысяч водителей могут потерять работу. А это значит, что количество автомобилей резко сократится, а спрос — останется высоким.

Итог прост: цены — улетят в космос.

Чего ждать пассажирам

Если предсказания сбудутся, поездка, которая сегодня стоит 300 рублей, может подорожать до 1200. Для многих россиян это станет недоступным, и привычный сервис перестанет быть массовым.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
