Новая реальность HR в России: компании начали искать сотрудников в школах

Когда-то HR воспринимали лишь как вспомогательный отдел, чья роль сводилась к приёму сотрудников и ведению документации. Но времена меняются: сегодня именно HR становится полноправным игроком в бизнес-процессах.

На международном энергетическом форуме TNF в Тюмени эксперты подчеркнули, что современные HR-службы должны не просто подбирать персонал, а влиять на эффективность компании, помогать экономить ресурсы и даже формировать будущее кадрового состава ещё на школьной скамье.

Трансформация HR

Исполнительный директор ВЭБ. РФ Александр Мачевский отметил, что кадровая функция перестаёт быть обслуживающей:

"Функция HR перестает быть вспомогательной, она становится зарабатывающей, компания экономит ресурсы".

Это означает, что HR теперь оценивают не по количеству закрытых вакансий, а по реальному вкладу в прибыль, производительность и снижение издержек.

HR как партнёр бизнеса

Заместитель гендиректора по обучению АНО "Федеральный центр компетенций" Ирина Жук подчеркнула: кадровик будущего обязан понимать бизнес-процессы наравне с производственниками. Его задача — видеть резервы, находить точки роста и предлагать решения, которые влияют на конечный результат компании, пишет "Рамблер".

Новый тренд

Отдельное внимание эксперты уделили работе с молодёжью. По словам Мачевского, компании всё активнее сопровождают будущего специалиста "от люльки до рабочего места".

Если раньше акцент делался на студентах вузов, то теперь компании начинают взаимодействовать со школьниками, помогая им выстраивать карьерные траектории. Это не просто PR-акция, а способ создать кадровый резерв на годы вперёд.

Запрос на развитие и обучение

Сотрудники сами требуют новых знаний и роста компетенций. Поэтому HR-службы становятся ключевыми проводниками корпоративного обучения, развития и переподготовки.

Это один из главных запросов современного рынка труда, и компании вынуждены отвечать на него, чтобы удерживать лучших специалистов.