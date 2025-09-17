Япония пошла против Трампа: Токио отказался вводить пошлины на российскую нефть

Президент США Дональд Трамп потребовал от союзников жёстких мер против стран, продолжающих закупать российскую нефть. Минимум, на котором настаивает Белый дом, — 50-процентные пошлины.

Однако Япония ответила отказом.

Аргументы Токио

Министр финансов Японии Кацунобу Като подчеркнул, что подобные меры противоречат правилам Всемирной торговой организации.

Согласно нормам ВТО, Токио не может устанавливать тарифы выше установленных лимитов и обязан одинаково относиться ко всем странам-членам, пока те выполняют свои обязательства, пишет Bloomberg.

Като отметил, что выполнение требований Трампа будет крайне сложным, если не невозможным. При этом Япония заверила, что остаётся в числе стран "Большой семёрки", которые ищут другие способы оказать давление на Россию и подтолкнуть её к прекращению конфликта на Украине.

Между союзниками и правовыми рамками

Таким образом, Токио оказался в нестандартной позиции: с одной стороны, союзнические обязательства перед США и G7, с другой — международные правовые рамки и собственные экономические интересы.