Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорт натощак: секрет стройности или опасная ловушка после 50
Осень наряжает в атлас: одна юбка делает дороже даже свитер из масс-маркета
Первый цветок за пределами Земли: вот как он расцвёл на борту Международной станции
Интернет быстрее нервов: 5G не успели освоить, 6G уже рушит границы возможного — будущее наступило
Случайный улов стал сенсацией: акула совершила невозможное и переписала законы океана
Чемодан на всякий случай: почему 20% вещей можно сразу вычеркнуть из багажа
Чем чище, тем хуже: стерильные уши становятся рассадником проблем — как гигиена доводит до болезни
Почему опытные хозяйки никогда не выбрасывают стебли зелени: вот в чём их главный секрет
Французский футбол прощается с легендой: Самуэль Юмтити завершил карьеру

Япония пошла против Трампа: Токио отказался вводить пошлины на российскую нефть

1:13
Экономика

Президент США Дональд Трамп потребовал от союзников жёстких мер против стран, продолжающих закупать российскую нефть. Минимум, на котором настаивает Белый дом, — 50-процентные пошлины.

Добыча нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Добыча нефти

Однако Япония ответила отказом.

Аргументы Токио

Министр финансов Японии Кацунобу Като подчеркнул, что подобные меры противоречат правилам Всемирной торговой организации.

Согласно нормам ВТО, Токио не может устанавливать тарифы выше установленных лимитов и обязан одинаково относиться ко всем странам-членам, пока те выполняют свои обязательства, пишет Bloomberg.

Като отметил, что выполнение требований Трампа будет крайне сложным, если не невозможным. При этом Япония заверила, что остаётся в числе стран "Большой семёрки", которые ищут другие способы оказать давление на Россию и подтолкнуть её к прекращению конфликта на Украине.

Между союзниками и правовыми рамками

Таким образом, Токио оказался в нестандартной позиции: с одной стороны, союзнические обязательства перед США и G7, с другой — международные правовые рамки и собственные экономические интересы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Наука и техника
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Китайская находка перевернула палеонтологию: яйца сами назвали свой возраст
Наука и техника
Китайская находка перевернула палеонтологию: яйца сами назвали свой возраст
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Осень наряжает в атлас: одна юбка делает дороже даже свитер из масс-маркета
Первый цветок за пределами Земли: вот как он расцвёл на борту Международной станции
Интернет быстрее нервов: 5G не успели освоить, 6G уже рушит границы возможного — будущее наступило
Случайный улов стал сенсацией: акула совершила невозможное и переписала законы океана
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Чемодан на всякий случай: почему 20% вещей можно сразу вычеркнуть из багажа
Чем чище, тем хуже: стерильные уши становятся рассадником проблем — как гигиена доводит до болезни
Почему опытные хозяйки никогда не выбрасывают стебли зелени: вот в чём их главный секрет
Япония пошла против Трампа: Токио отказался вводить пошлины на российскую нефть
Французский футбол прощается с легендой: Самуэль Юмтити завершил карьеру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.