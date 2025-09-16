Ложная тревога: Транснефть предупредила об информационной войне, связанной с нефтью

Экономика

"Транснефть" опровергла распространившиеся сообщения о вероятном существенном урезании объёмов принимаемой нефти у добывающих предприятий, назвав эту информацию ложной.

Фото: www.transneft.ru is licensed under free for commercial use Транснефть

Представители компании заявили, что распространение подобного рода "дезинформации", ссылающейся на анонимные источники, негативно сказывается на репутации "Транснефти".

В заявлении компании говорится, что подобные вбросы могут являться лишь попыткой внести хаос, и это является частью развёрнутой западными странами информационной войны против России. Об этом передаёт "Интерфакс".

16 сентября агентство Reuters сообщило со ссылкой на осведомлённые источники, что якобы российская компания "Транснефть" оповестила производителей об их возможной необходимости снижения объёмов добычи в связи с атаками украинских дронов на экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.