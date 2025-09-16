Газовый кризис возвращается? Европа заполняет хранилища медленнее, чем раньше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По состоянию на середину сентября европейские подземные газовые хранилища заполнены почти на 80% от целевого уровня на осенне-зимний период.

Природный газ
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Природный газ

Показатель по заполнению ниже прошлогоднего

Однако этот показатель существенно отстаёт от прошлогоднего, а также от среднего значения за последние десять лет.

Согласно данным EIG от 14 сентября, хранилища в Европе заполнены на 79,6%, что на 3% уступает среднему показателю за последнее десятилетие. Разрыв с прошлогодним уровнем, когда заполненность достигала 93%, составляет около 13%.

Сроки заполнения хранилищ

Этот факт объясняется тем, что Совет ЕС продлил действие соглашения об обязательных запасах газа до 2027 года, установив для стран-членов срок исполнения обязательств по хранению. Несмотря на сохранение целевого показателя в 90%, новые правила предусматривают большую гибкость в сроках заполнения хранилищ: крайний срок перенесён на 1 декабря.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
