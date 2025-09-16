Топливный сюрприз: АЭС Козлодуй идёт на эксперимент с американской Westinghouse

В следующем году шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" начнет сотрудничество с США в сфере ядерного топлива. На первом этапе в реактор поместят шесть топливных кассет Westinghouse для оценки их влияния на генерацию электроэнергии.

Диверсификации источников поставок

Согласно информации, озвученной на научной конференции по атомной энергетике в Несебре, к концу 2026 года Болгария планирует начать получать поставки ядерного топлива и от французской компании Framatome.

Пятый блок АЭС "Козлодуй" уже более года использует и российское, и американское топливо. С начала будущего года этот метод будет внедрён и в шестой реактор в рамках контракта с "Вестингауз".

До недавнего времени станция использовала исключительно российское ядерное топливо. В рамках национальной стратегии по диверсификации источников поставок, в следующем году Болгария начнёт импорт и французского топлива.

"Сами кассеты используют аналогичную технологию, но производятся в Европе", — подчеркнул Лионель Гэфф, вице-президент "Фраматом".

Обучение специалистов

Также Болгарии необходимо инвестировать в обучение персонала для запланированного строительства 7-го и 8-го блоков АЭС "Козлодуй".

"Потребуются сотни специалистов, поэтому необходима стратегия и программа их подготовки", — отметил профессор Димитр Грдев, директор Института ядерных исследований и ядерной энергетики Болгарской академии наук.