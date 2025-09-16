Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компактный мотор, большие амбиции: что скрывают автомобили с небольшими двигателями
Первое интервью матери задержанного редактора URA.RU: она сделала заявления о взятках и его отношениях с дядей
Женский спорт выходит из тени: новый спорт-бар меняет правила игры в Индианаполисе
Собака спит на ваших вещах не из-за любви: так она пытается подать вам тайный сигнал
Как довести свекровь в США до истерики? Эта простая фраза сделает это за вас за минуту
Когда макушку можно резать без вреда: календарь правильной обрезки берёзы
Ольга Орлова предъявила мужу ультиматум: какая сумма заставит её сидеть дома
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Жена Брюса Уиллиса нашла способ понимать тяжелобольного актёра без слов: вот что она делает

Социальная и материальная пропасть в ЕС: какие страны оказались на дне

Экономика

Согласно данным Евростата, в предыдущем году 6,4% жителей Евросоюза испытывали значительные затруднения в материальном и социальном плане, сообщает EADaily.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Наиболее уязвимая группа

Отмечается незначительное улучшение ситуации, так как в 2023 году данный показатель был несколько выше — 6,8%. Наиболее уязвимой группой оказались молодые люди до 18 лет, где в среднем по Европе 7,9% сталкивались с серьёзными лишениями. За ними следуют лица в возрасте от 18 до 64 лет (6,4%) и пожилые люди старше 65 лет, среди которых лишения испытывали 5,1%.

Тройка самых бедных стран

Сложная ситуация наблюдается в Румынии, Болгарии и Греции, где наибольшая часть населения ощущает на себе бремя серьёзных материальных и социальных ограничений. Соответствующие показатели для этих стран, по информации Евростата, составляют 17,2%, 16,6% и 14%.

Страны с наиболее благоприятной обстановкой

В отличие от них, наиболее благоприятная обстановка зафиксирована в Словении (1,8%), Хорватии (2%) и Польше (2,3%), где наименьший процент населения сталкивается с подобными проблемами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Последние материалы
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Жена Брюса Уиллиса нашла способ понимать тяжелобольного актёра без слов: вот что она делает
Осень раздевает кожу: два секрета, которые вернут свежесть — и оба невероятно просты
Социальная и материальная пропасть в ЕС: какие страны оказались на дне
Топливо с разным октановым числом разводит водителей: когда переплата даёт комфорт, а не экономию
Зеленый фильтр для квартиры подает сигнал SOS: что хочет сказать ваш хлорофитум
Дети превратили стены в альбом для рисования? Каракули восковыми мелками удалит этот прибор
Холодная еда осенью крадёт силы: что вернуть в рацион, чтобы не сдаться простуде
Монстр древних морей, который стал жертвой собственных размеров
Алтайский шедевр природы: где находятся Чуйские меандры и как туда попасть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.