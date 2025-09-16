Социальная и материальная пропасть в ЕС: какие страны оказались на дне

Согласно данным Евростата, в предыдущем году 6,4% жителей Евросоюза испытывали значительные затруднения в материальном и социальном плане, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Европейского Союза

Наиболее уязвимая группа

Отмечается незначительное улучшение ситуации, так как в 2023 году данный показатель был несколько выше — 6,8%. Наиболее уязвимой группой оказались молодые люди до 18 лет, где в среднем по Европе 7,9% сталкивались с серьёзными лишениями. За ними следуют лица в возрасте от 18 до 64 лет (6,4%) и пожилые люди старше 65 лет, среди которых лишения испытывали 5,1%.

Тройка самых бедных стран

Сложная ситуация наблюдается в Румынии, Болгарии и Греции, где наибольшая часть населения ощущает на себе бремя серьёзных материальных и социальных ограничений. Соответствующие показатели для этих стран, по информации Евростата, составляют 17,2%, 16,6% и 14%.

Страны с наиболее благоприятной обстановкой

В отличие от них, наиболее благоприятная обстановка зафиксирована в Словении (1,8%), Хорватии (2%) и Польше (2,3%), где наименьший процент населения сталкивается с подобными проблемами.