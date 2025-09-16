Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как дыхание влияет на мозг и мышцы: эффект, который недооценивают спортсмены
Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения
Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы
Гастроли под запретом: каких стран лишилась Монеточка* из-за политической позиции
Стирка без потерь: гениальные лайфхаки для тех, кто устал от одиноких носков
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Зачем древние люди возводили вишапы: сенсационное открытие археологов
Кошка — лучший антидепрессант для будущей мамы: её мурлыканье успокаивает лучше любых советов
Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить

Херсонская область удивила — сотни НКО выросли за пару лет: что это значит для жителей

5:31
Экономика

За последние два года Херсонская область заметно активизировала работу в сфере некоммерческих инициатив. Здесь появились сотни общественных объединений, фондов и союзов, которые помогают жителям решать социальные и культурные задачи. Такой рост во многом связан с изменившимися условиями и новыми возможностями для местных сообществ.

Конференция
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Конференция

"Деятельность некоммерческих организаций Херсонской области оцениваю безусловно положительно. За достаточно короткий срок у нас создано 318 некоммерческих организаций, из них многие социально ориентированы", — сказал первый заместитель губернатора Павел Шувалкин.

НКО и их роль в регионе

Главная особенность большинства организаций — ориентация на социальную сферу. Это проекты, связанные с поддержкой семей, детей, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также инициативы в сфере культуры и спорта.

"К сожалению, пока еще не все руководители НКО знают порядок разработки проектов, подачи их на гранты для получения мер федеральной поддержки или нашей региональной", — подчеркнул Павел Шувалкин.

Форум "Вызовы и тенденции развития НКО" стал площадкой, где активисты получили знания о том, как грамотно составлять проекты и выигрывать грантовые конкурсы.

Сравнение: государственные и некоммерческие структуры

Критерий Государственные учреждения Некоммерческие организации
Финансирование Бюджетное, стабильное Гранты, пожертвования, добровольные взносы
Гибкость в проектах Ограничена регламентами Возможность быстро менять направление
Вовлечение граждан Низкое Высокое, участие добровольцев
Социальный эффект Масштабный, долгосрочный Адресный, ближе к конкретным людям

Советы шаг за шагом: как создать НКО

  1. Определите цель — помощь нуждающимся, культурные проекты, спортивные секции.

  2. Зарегистрируйте организацию официально — юридическая форма открывает доступ к грантам.

  3. Составьте устав и выберите команду.

  4. Найдите источники финансирования — от региональных грантов до краудфандинга.

  5. Подготовьте первые проекты и подайте заявки на поддержку.

  6. Наладьте работу с местными СМИ и соцсетями для продвижения инициатив.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подача проектов без учета требований грантодателя.
    → Последствие: отказ в финансировании.
    → Альтернатива: участие в обучающих форумах и консультациях.

  • Ошибка: отсутствие четкой команды.
    → Последствие: проекты не реализуются в срок.
    → Альтернатива: распределение ролей и привлечение добровольцев.

  • Ошибка: игнорирование отчетности.
    → Последствие: потеря доверия и невозможность получать новые гранты.
    → Альтернатива: использовать бухгалтерские сервисы и CRM-системы для НКО.

А что если…

А что если НКО объединятся и будут работать совместно над крупными проектами? Такой формат позволит делить ресурсы, обмениваться опытом и увеличивать социальный эффект. Подобные альянсы уже доказали свою эффективность в сфере благотворительности и образования.

Плюсы и минусы работы в НКО

Плюсы Минусы
Возможность влиять на жизнь региона Финансовая нестабильность
Доступ к грантам и программам поддержки Высокая конкуренция за гранты
Неформальная атмосфера и гибкость Зависимость от добровольцев
Повышение личного авторитета активистов Большая нагрузка на руководителя

FAQ

Как выбрать направление для НКО?
Исходите из потребностей региона: социальная помощь, спорт, экология, культура.

Сколько стоит зарегистрировать НКО?
Госпошлина составляет около 4 000 рублей, но возможны дополнительные расходы на нотариуса и юристов.

Что лучше: грант или пожертвования?
Грант дает стабильность на период проекта, а пожертвования формируют гибкий резерв.

Мифы и правда

  • Миф: НКО работают только ради денег.
    Правда: большинство проектов социально ориентированы и не приносят прибыли.

  • Миф: создать НКО очень сложно.
    Правда: процесс не требует больших затрат, а при поддержке юристов проходит быстро.

  • Миф: гранты получают только "свои".
    Правда: конкурсы прозрачные, и победить может любая организация с качественным проектом.

3 интересных факта

• В России зарегистрировано более 200 тыс. НКО, и их число растет каждый год.
• Самыми популярными направлениями остаются экология и социальная поддержка.
• В некоторых регионах НКО берут на себя функции, которые раньше выполняли государственные структуры.

Исторический контекст

  1. 1990-е годы: первые независимые объединения и фонды в России.

  2. 2000-е: формирование системы грантовой поддержки.

  3. 2010-е: цифровизация, появление онлайн-платформ для НКО.

  4. Сегодня: акцент на социальные проекты и вовлечение граждан в местные инициативы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения
Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы
Гастроли под запретом: каких стран лишилась Монеточка* из-за политической позиции
Стирка без потерь: гениальные лайфхаки для тех, кто устал от одиноких носков
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Херсонская область удивила — сотни НКО выросли за пару лет: что это значит для жителей
Зачем древние люди возводили вишапы: сенсационное открытие археологов
Кошка — лучший антидепрессант для будущей мамы: её мурлыканье успокаивает лучше любых советов
Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить
Интервальное голодание и ноль эффекта: вот что на самом деле мешает терять вес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.