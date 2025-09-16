Пять резидентов уже работают, ещё два на подходе: что дальше ждёт индустриальный парк

Индустриальный парк "Регион 57" продолжает укреплять позиции как площадка для развития современных производств. В 2025 году сразу два новых инвестора приняли решение разместить здесь свои предприятия. Этот шаг открывает перспективы для создания новых рабочих мест, расширения налоговой базы региона и формирования устойчивой промышленной экосистемы.

Какие компании пришли в "Регион 57"

По информации пресс-службы правительства Орловской области, один из инвесторов займется выпуском гидравлических насосов, а второй — медицинских изделий. Причем под производство медтехники выделено почти 10 тысяч квадратных метров, что говорит о серьёзных масштабах проекта.

"Еще два инвестора разместят свои производства в орловском индустриальном парке "Регион 57", — сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

"Это еще около 150 рабочих мест. Причем инвестор заинтересован брать на высокооплачиваемую работу местных жителей", — отметил губернатор Андрей Клычков.

Для жителей региона это означает не только новые вакансии, но и возможность получить стабильную работу с достойной зарплатой, не покидая родной город.

Что уже работает на территории парка

Проект индустриального парка стартовал в 2022 году при поддержке Минэкономразвития. На его развитие выделили свыше 500 млн рублей. Сегодня здесь функционируют пять резидентов, среди которых:

• производители запчастей для сельскохозяйственной техники;

• компании по металлообработке и изготовлению узлов механизмов;

• предприятия по выпуску пищевых добавок;

• производитель канатной продукции.

Таким образом, "Регион 57" становится точкой концентрации самых разных направлений — от агропромышленного комплекса до фармацевтики.

Сравнение: направления действующих и новых резидентов

Категория производства Примеры продукции Новые рабочие места Сельхозтехника Запчасти для тракторов и комбайнов +100 (действующие предприятия) Металлообработка Узлы, детали, корпуса +80 Химия и пищевая отрасль Добавки, канаты +60 Новые инвесторы Гидравлические насосы, медизделия +150

Советы шаг за шагом: как бизнесу войти в "Регион 57" Изучить условия резидентства: доступные площади, льготы, налоговые преференции. Подать заявку в управляющую компанию парка. Получить согласование проекта от региональных властей. Заключить договор аренды или покупки площадей. Наладить производство с учетом инфраструктурных возможностей парка: электро- и водоснабжения, логистики. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: запуск производства без анализа потребностей рынка.

Последствие: простаивание мощностей, убытки.

Альтернатива: маркетинговые исследования и сотрудничество с местными поставщиками.

Ошибка: выбор устаревшего оборудования.

Последствие: низкая производительность, высокие издержки.

Альтернатива: инвестиции в современные станки и автоматизацию.

Ошибка: игнорирование кадрового вопроса.

Последствие: нехватка специалистов, текучка кадров.

Альтернатива: сотрудничество с вузами и колледжами Орла для подготовки сотрудников. А что если… А что если парк станет точкой притяжения для международных компаний? Тогда "Регион 57" может превратиться в центр экспорта не только в соседние регионы, но и за пределы России. Для этого нужны дополнительные инвестиции в логистику: новые склады, транспортные развязки, современный железнодорожный терминал. Плюсы и минусы для инвесторов Плюсы Минусы Льготы и поддержка государства Рынок сбыта ограничен регионом Современная инфраструктура Высокая конкуренция в машиностроении Наличие кадрового ресурса Необходимость обучения персонала Возможность кооперации с соседними предприятиями Риски, связанные с экономической ситуацией FAQ Как стать резидентом индустриального парка?

Необходимо подать заявку, согласовать проект и заключить договор с управляющей компанией. Сколько стоит аренда площадей в "Регион 57"?

Стоимость зависит от площади и назначения объекта, но арендаторы получают налоговые льготы и инфраструктурную поддержку. Что лучше развивать в Орле: машиностроение или медицину?

Обе сферы востребованы. Машиностроение поддерживает аграрный сектор, а медицина связана с растущим спросом на оборудование и изделия для здравоохранения. Мифы и правда Миф: индустриальные парки нужны только крупным компаниям.

Правда: в "Регион 57" работают и средние предприятия, использующие небольшие площади.

Миф: такие проекты создаются только для имиджа.

Правда: парк уже приносит реальную пользу, создавая рабочие места.

Миф: в регионах нет специалистов для высокотехнологичных производств.

Правда: в Орле есть вузы и колледжи, готовые готовить кадры под запрос инвесторов. 3 интересных факта В парке планируют создать учебный центр для подготовки рабочих. В будущем здесь могут запустить проект по выпуску электромобилей. "Регион 57" входит в десятку наиболее активно развивающихся индустриальных парков ЦФО. Исторический контекст 2022 год — запуск проекта, получение федерального финансирования.

2023 год — первые резиденты начали выпуск продукции.

2025 год — два новых инвестора, расширение на десятки тысяч квадратных метров.