Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленивым посвящается: короткие тренировки для похудения — это реально работает
Один лечит, другой калечит: почему кефир и ряженка ведут себя в организме совершенно по-разному
Лёгкое овощное блюдо, которое спасает от тяжести и переедания
Пресняков снова назвал Краснову женой: что скрывает его болезненное признание после развода
Вторая жизнь для вашей одежды: 5 способов использовать старую куртку в быту
Секреты идеальной изгороди: какие растения выдержат мороз и дадут красоту
Прохор Шаляпин не каждому по карману: раскрыты причины резкого скачка цен на его выступления
Осенний шерстепад — лишь верхушка айсберга: что на самом деле происходит с вашей кошкой
Кеды и балетки под запретом: плоская подошва и риски для здоровья

Пять резидентов уже работают, ещё два на подходе: что дальше ждёт индустриальный парк

Экономика

Индустриальный парк "Регион 57" продолжает укреплять позиции как площадка для развития современных производств. В 2025 году сразу два новых инвестора приняли решение разместить здесь свои предприятия. Этот шаг открывает перспективы для создания новых рабочих мест, расширения налоговой базы региона и формирования устойчивой промышленной экосистемы.

Рукопожатие партнёров
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рукопожатие партнёров

Какие компании пришли в "Регион 57"

По информации пресс-службы правительства Орловской области, один из инвесторов займется выпуском гидравлических насосов, а второй — медицинских изделий. Причем под производство медтехники выделено почти 10 тысяч квадратных метров, что говорит о серьёзных масштабах проекта.

"Еще два инвестора разместят свои производства в орловском индустриальном парке "Регион 57", — сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

"Это еще около 150 рабочих мест. Причем инвестор заинтересован брать на высокооплачиваемую работу местных жителей", — отметил губернатор Андрей Клычков.

Для жителей региона это означает не только новые вакансии, но и возможность получить стабильную работу с достойной зарплатой, не покидая родной город.

Что уже работает на территории парка

Проект индустриального парка стартовал в 2022 году при поддержке Минэкономразвития. На его развитие выделили свыше 500 млн рублей. Сегодня здесь функционируют пять резидентов, среди которых:

• производители запчастей для сельскохозяйственной техники;
• компании по металлообработке и изготовлению узлов механизмов;
• предприятия по выпуску пищевых добавок;
• производитель канатной продукции.

Таким образом, "Регион 57" становится точкой концентрации самых разных направлений — от агропромышленного комплекса до фармацевтики.

Сравнение: направления действующих и новых резидентов

Категория производства Примеры продукции Новые рабочие места
Сельхозтехника Запчасти для тракторов и комбайнов +100 (действующие предприятия)
Металлообработка Узлы, детали, корпуса +80
Химия и пищевая отрасль Добавки, канаты +60
Новые инвесторы Гидравлические насосы, медизделия +150
 
 
 

Советы шаг за шагом: как бизнесу войти в "Регион 57"

  1. Изучить условия резидентства: доступные площади, льготы, налоговые преференции.

  2. Подать заявку в управляющую компанию парка.

  3. Получить согласование проекта от региональных властей.

  4. Заключить договор аренды или покупки площадей.

  5. Наладить производство с учетом инфраструктурных возможностей парка: электро- и водоснабжения, логистики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: запуск производства без анализа потребностей рынка.
    Последствие: простаивание мощностей, убытки.
    Альтернатива: маркетинговые исследования и сотрудничество с местными поставщиками.

  • Ошибка: выбор устаревшего оборудования.
    Последствие: низкая производительность, высокие издержки.
    Альтернатива: инвестиции в современные станки и автоматизацию.

  • Ошибка: игнорирование кадрового вопроса.
    Последствие: нехватка специалистов, текучка кадров.
    Альтернатива: сотрудничество с вузами и колледжами Орла для подготовки сотрудников.

А что если…

А что если парк станет точкой притяжения для международных компаний? Тогда "Регион 57" может превратиться в центр экспорта не только в соседние регионы, но и за пределы России. Для этого нужны дополнительные инвестиции в логистику: новые склады, транспортные развязки, современный железнодорожный терминал.

Плюсы и минусы для инвесторов

Плюсы Минусы
Льготы и поддержка государства Рынок сбыта ограничен регионом
Современная инфраструктура Высокая конкуренция в машиностроении
Наличие кадрового ресурса Необходимость обучения персонала
Возможность кооперации с соседними предприятиями Риски, связанные с экономической ситуацией

FAQ

Как стать резидентом индустриального парка?
Необходимо подать заявку, согласовать проект и заключить договор с управляющей компанией.

Сколько стоит аренда площадей в "Регион 57"?
Стоимость зависит от площади и назначения объекта, но арендаторы получают налоговые льготы и инфраструктурную поддержку.

Что лучше развивать в Орле: машиностроение или медицину?
Обе сферы востребованы. Машиностроение поддерживает аграрный сектор, а медицина связана с растущим спросом на оборудование и изделия для здравоохранения.

Мифы и правда

  • Миф: индустриальные парки нужны только крупным компаниям.
    Правда: в "Регион 57" работают и средние предприятия, использующие небольшие площади.

  • Миф: такие проекты создаются только для имиджа.
    Правда: парк уже приносит реальную пользу, создавая рабочие места.

  • Миф: в регионах нет специалистов для высокотехнологичных производств.
    Правда: в Орле есть вузы и колледжи, готовые готовить кадры под запрос инвесторов.

3 интересных факта

  1. В парке планируют создать учебный центр для подготовки рабочих.

  2. В будущем здесь могут запустить проект по выпуску электромобилей.

  3. "Регион 57" входит в десятку наиболее активно развивающихся индустриальных парков ЦФО.

Исторический контекст

  • 2022 год — запуск проекта, получение федерального финансирования.

  • 2023 год — первые резиденты начали выпуск продукции.

  • 2025 год — два новых инвестора, расширение на десятки тысяч квадратных метров.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Новости спорта
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*
Арония на пике зрелости: ключ к правильному сбору, который обеспечит вам максимум пользы
Меган Маркл в курсе? Гарри рискует импотенцией ради волос, пока брак трещит по швам
Героиня Украины с грязными руками: подруга главного вора ВСУ попала в Forbes
Пропавшие сводки: украинская армия в панике из-за молниеносного наступления РФ
Лёгкий как перо, но капризный как спортсмен: вот почему магний правит в автоспорте
Вирус никуда не ушел: как COVID-19 тайно живёт в организме и разрушает его спустя годы
Лекарства подождут: самые действенные средства от простуды — напитки, возвращающие силы
Ложная тревога: Транснефть предупредила об информационной войне, связанной с нефтью
Проверьте рацион ребёнка — газировка, чипсы и печенье стали основной угрозой его здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.