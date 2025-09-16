Пять резидентов уже работают, ещё два на подходе: что дальше ждёт индустриальный парк

Индустриальный парк "Регион 57" продолжает укреплять позиции как площадка для развития современных производств. В 2025 году сразу два новых инвестора приняли решение разместить здесь свои предприятия. Этот шаг открывает перспективы для создания новых рабочих мест, расширения налоговой базы региона и формирования устойчивой промышленной экосистемы.
По информации пресс-службы правительства Орловской области, один из инвесторов займется выпуском гидравлических насосов, а второй — медицинских изделий. Причем под производство медтехники выделено почти 10 тысяч квадратных метров, что говорит о серьёзных масштабах проекта.
"Еще два инвестора разместят свои производства в орловском индустриальном парке "Регион 57", — сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
"Это еще около 150 рабочих мест. Причем инвестор заинтересован брать на высокооплачиваемую работу местных жителей", — отметил губернатор Андрей Клычков.
Для жителей региона это означает не только новые вакансии, но и возможность получить стабильную работу с достойной зарплатой, не покидая родной город.
Проект индустриального парка стартовал в 2022 году при поддержке Минэкономразвития. На его развитие выделили свыше 500 млн рублей. Сегодня здесь функционируют пять резидентов, среди которых:
• производители запчастей для сельскохозяйственной техники;
• компании по металлообработке и изготовлению узлов механизмов;
• предприятия по выпуску пищевых добавок;
• производитель канатной продукции.
Таким образом, "Регион 57" становится точкой концентрации самых разных направлений — от агропромышленного комплекса до фармацевтики.
|Категория производства
|Примеры продукции
|Новые рабочие места
|Сельхозтехника
|Запчасти для тракторов и комбайнов
|+100 (действующие предприятия)
|Металлообработка
|Узлы, детали, корпуса
|+80
|Химия и пищевая отрасль
|Добавки, канаты
|+60
|Новые инвесторы
|Гидравлические насосы, медизделия
|+150
Изучить условия резидентства: доступные площади, льготы, налоговые преференции.
Подать заявку в управляющую компанию парка.
Получить согласование проекта от региональных властей.
Заключить договор аренды или покупки площадей.
Наладить производство с учетом инфраструктурных возможностей парка: электро- и водоснабжения, логистики.
Ошибка: запуск производства без анализа потребностей рынка.
Последствие: простаивание мощностей, убытки.
Альтернатива: маркетинговые исследования и сотрудничество с местными поставщиками.
Ошибка: выбор устаревшего оборудования.
Последствие: низкая производительность, высокие издержки.
Альтернатива: инвестиции в современные станки и автоматизацию.
Ошибка: игнорирование кадрового вопроса.
Последствие: нехватка специалистов, текучка кадров.
Альтернатива: сотрудничество с вузами и колледжами Орла для подготовки сотрудников.
А что если парк станет точкой притяжения для международных компаний? Тогда "Регион 57" может превратиться в центр экспорта не только в соседние регионы, но и за пределы России. Для этого нужны дополнительные инвестиции в логистику: новые склады, транспортные развязки, современный железнодорожный терминал.
|Плюсы
|Минусы
|Льготы и поддержка государства
|Рынок сбыта ограничен регионом
|Современная инфраструктура
|Высокая конкуренция в машиностроении
|Наличие кадрового ресурса
|Необходимость обучения персонала
|Возможность кооперации с соседними предприятиями
|Риски, связанные с экономической ситуацией
Как стать резидентом индустриального парка?
Необходимо подать заявку, согласовать проект и заключить договор с управляющей компанией.
Сколько стоит аренда площадей в "Регион 57"?
Стоимость зависит от площади и назначения объекта, но арендаторы получают налоговые льготы и инфраструктурную поддержку.
Что лучше развивать в Орле: машиностроение или медицину?
Обе сферы востребованы. Машиностроение поддерживает аграрный сектор, а медицина связана с растущим спросом на оборудование и изделия для здравоохранения.
Миф: индустриальные парки нужны только крупным компаниям.
Правда: в "Регион 57" работают и средние предприятия, использующие небольшие площади.
Миф: такие проекты создаются только для имиджа.
Правда: парк уже приносит реальную пользу, создавая рабочие места.
Миф: в регионах нет специалистов для высокотехнологичных производств.
Правда: в Орле есть вузы и колледжи, готовые готовить кадры под запрос инвесторов.
В парке планируют создать учебный центр для подготовки рабочих.
В будущем здесь могут запустить проект по выпуску электромобилей.
"Регион 57" входит в десятку наиболее активно развивающихся индустриальных парков ЦФО.
2022 год — запуск проекта, получение федерального финансирования.
2023 год — первые резиденты начали выпуск продукции.
2025 год — два новых инвестора, расширение на десятки тысяч квадратных метров.
Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.