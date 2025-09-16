Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От кладовки к студии мечты: эти дизайнерские уловки подарят простор даже самым крошечным квартирам
Татьяна Буланова раскрыла, кого считает настоящими звёздами: неожиданный список
Он вам не Олежка: жена Газманова ответила на нападки Аллы Пугачёвой
Полтора грамма жизни: зверёк, который дышит 800 раз в минуту
Осень обнажает руки: один яркий лак рушит все правила и делает образ непобедимым
Пятна на кожуре пугают, но плод съедобен: как отличить болезнь от физиологической реакции
Дождь может простить ошибки, а снег — никогда: погода диктует правила и меняет ритм дороги
Бутерброд лишается статуса: неожиданная альтернатива превращает еду в новый источник сил
Забудьте о лавровом листе: всего одна щепотка этой пряности, и бульон станет бесподобным

Американский натиск не прошёл: Индия отстаивает свои интересы в торговых переговорах

Экономика

16 сентября делегация американских представителей, возглавляемая помощником торгового представителя по Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем, провела переговоры с представителями министерства торговли Индии.

Зал для совещаний
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зал для совещаний

Что обсуждалось

Главная тема — ускорение процесса заключения взаимовыгодной торговой сделки между двумя государствами.

Стоит отметить, что индийская сторона пока проявляет сдержанность в отношении американских запросов об открытии сельскохозяйственного и молочного секторов, продукция которых востребована значительной частью населения страны.

Ранее Индия и США провели пять раундов переговоров по данному соглашению. Последняя встреча, предварительно запланированная на август, была перенесена.

Тарифы

В июле президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных таможенных пошлин на индийскую продукцию. Позже он увеличил этот тариф до 50% в связи с импортом Индией российской нефти. Новые пошлины вступили в силу 27 августа, пишет The Tribune.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Американский натиск не прошёл: Индия отстаивает свои интересы в торговых переговорах
От кладовки к студии мечты: эти дизайнерские уловки подарят простор даже самым крошечным квартирам
Татьяна Буланова раскрыла, кого считает настоящими звёздами: неожиданный список
Он вам не Олежка: жена Газманова ответила на нападки Аллы Пугачёвой
Полтора грамма жизни: зверёк, который дышит 800 раз в минуту
Осень обнажает руки: один яркий лак рушит все правила и делает образ непобедимым
Пятна на кожуре пугают, но плод съедобен: как отличить болезнь от физиологической реакции
Дождь может простить ошибки, а снег — никогда: погода диктует правила и меняет ритм дороги
Бутерброд лишается статуса: неожиданная альтернатива превращает еду в новый источник сил
Забудьте о лавровом листе: всего одна щепотка этой пряности, и бульон станет бесподобным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.