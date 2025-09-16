Американский натиск не прошёл: Индия отстаивает свои интересы в торговых переговорах

16 сентября делегация американских представителей, возглавляемая помощником торгового представителя по Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем, провела переговоры с представителями министерства торговли Индии.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зал для совещаний

Что обсуждалось

Главная тема — ускорение процесса заключения взаимовыгодной торговой сделки между двумя государствами.

Стоит отметить, что индийская сторона пока проявляет сдержанность в отношении американских запросов об открытии сельскохозяйственного и молочного секторов, продукция которых востребована значительной частью населения страны.

Ранее Индия и США провели пять раундов переговоров по данному соглашению. Последняя встреча, предварительно запланированная на август, была перенесена.

Тарифы

В июле президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных таможенных пошлин на индийскую продукцию. Позже он увеличил этот тариф до 50% в связи с импортом Индией российской нефти. Новые пошлины вступили в силу 27 августа, пишет The Tribune.