ЕС попал в энергетическую ловушку: пока не может отказаться от нефти и газа из России

Европейский союз не сможет прекратить импорт российской нефти и газа до 2027 года, несмотря на активное давление со стороны президента США Дональда Трампа.
В статье Politico, ссылающегося на собственные источники, отмечается, что, призывая Евросоюз к отказу от российских энергоресурсов, глава Белого дома, возможно, стимулирует европейские страны к увеличению закупок американских энергоносителей. Об этом пишет argumenti.ru.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости полного отказа ЕС от российских энергоресурсов в долгосрочной перспективе.
