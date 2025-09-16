ЕС попал в энергетическую ловушку: пока не может отказаться от нефти и газа из России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Европейский союз не сможет прекратить импорт российской нефти и газа до 2027 года, несмотря на активное давление со стороны президента США Дональда Трампа.

В статье Politico, ссылающегося на собственные источники, отмечается, что, призывая Евросоюз к отказу от российских энергоресурсов, глава Белого дома, возможно, стимулирует европейские страны к увеличению закупок американских энергоносителей. Об этом пишет argumenti.ru. 

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости полного отказа ЕС от российских энергоресурсов в долгосрочной перспективе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
