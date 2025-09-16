Забайкальский край станет ореховой Меккой? Что задумали инвесторы из Монголии

В Забайкальском крае появится новый завод по обработке кедровых орехов, инициатором строительства которого выступает крупнейшая монгольская компания, специализирующаяся на данной продукции.
Буянто Батомункуев, временно исполняющий обязанности вице-премьера, заявил, что монгольские инвесторы планируют создать в Забайкалье предприятие, которое будет заниматься переработкой кедровых орехов, а объём вложений составит около 200 миллионов рублей.
Предполагается, что сырьё для производства станет закупаться непосредственно в Забайкалье. Завод сможет перерабатывать до 3 тысяч тонн орехов, выпуская при этом около 1 тысячи тонн ядер. Готовая продукция будет поставляться на российский рынок, а также экспортироваться в Китай, передаёт "Агроэксперт".
