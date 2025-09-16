Забайкальский край станет ореховой Меккой? Что задумали инвесторы из Монголии

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Забайкальском крае появится новый завод по обработке кедровых орехов, инициатором строительства которого выступает крупнейшая монгольская компания, специализирующаяся на данной продукции.

Фото: commons.wikimedia.org by Katpjotr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кедровые орехи

Буянто Батомункуев, временно исполняющий обязанности вице-премьера, заявил, что монгольские инвесторы планируют создать в Забайкалье предприятие, которое будет заниматься переработкой кедровых орехов, а объём вложений составит около 200 миллионов рублей.

Предполагается, что сырьё для производства станет закупаться непосредственно в Забайкалье. Завод сможет перерабатывать до 3 тысяч тонн орехов, выпуская при этом около 1 тысячи тонн ядер. Готовая продукция будет поставляться на российский рынок, а также экспортироваться в Китай, передаёт "Агроэксперт".