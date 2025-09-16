Всё из-за дождей: агростраховщики обещали помочь тем, кто подтвердит убытки после отмены ЧС в Удмуртии

Власти Удмуртии решили отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введён из-за угрозы гибели части урожая зерновых культур. Распоряжение подписал врио главы республики Роман Ефимов, документ уже вступил в силу.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поле

Убытки из-за длительных дождей в регионе

Режим ЧС был объявлен 8 сентября из-за длительных дождей, которые сделали почвы слишком влажными, мешая технике выезжать на поля для сбора урожая. Увлажнение привело к порче продукции, и сельхозпроизводители понесли убытки, пишет udm-info.ru.

На 4 сентября в регионе было обработано 45% площадей зерновых и зернобобовых культур, а общая убранная площадь составила 132 тысячи гектаров с урожайностью 32 центнера с гектара. К сожалению, 10 сентября посевы полегли на более чем 100 гектарах, из-за чего зерно начало прорастать на корню.

Компенсации пострадавшим хозяйствам

Агростраховщики создали оперативный штаб для помощи в решении проблем с уборкой. Под урожай 2025 года было застраховано только 31 тысяча гектаров, что составляет менее 5% от всех площадей. Однако в Национальном союзе агростраховщиков пообещали, что те, кто подтвердит убытки, получат компенсацию.

На прошлой неделе в Удмуртии установился антициклон, принёсший сухую и тёплую погоду, что даёт шанс селянам завершить уборку оставшихся гектаров.