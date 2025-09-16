Япония против США? Что скрывает отказ от повышения пошлин на российскую нефть

Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что его страна не будет увеличивать пошлины на импорт российской нефти для Китая и Индии, несмотря на призывы США.

Соблюдение правил ВТО

По его словам, Япония обязана соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО) и не может просто так поднимать тарифы на 50% на основе того, что другие страны импортируют нефть из России.

Эти комментарии были сделаны после онлайн-встречи стран "Большой семёрки", где обсуждались санкции против России. США предложили ввести пошлины до 100% для Китая и Индии из-за их продолжающихся закупок российской нефти.

Проект "Сахалин-2"

Като также отметил, что Япония продолжает импортировать нефть и сжиженный природный газ из России, включая проект "Сахалин-2", который является важным источником поставок для страны. Поэтому Токио осмотрительно относится к идее повышения тарифов, особенно учитывая, что около 1% его импорта нефти в июне пришло из России, сообщает Bloomberg.