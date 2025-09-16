Япония против США? Что скрывает отказ от повышения пошлин на российскую нефть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что его страна не будет увеличивать пошлины на импорт российской нефти для Китая и Индии, несмотря на призывы США.

Соблюдение правил ВТО

По его словам, Япония обязана соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО) и не может просто так поднимать тарифы на 50% на основе того, что другие страны импортируют нефть из России.

Эти комментарии были сделаны после онлайн-встречи стран "Большой семёрки", где обсуждались санкции против России. США предложили ввести пошлины до 100% для Китая и Индии из-за их продолжающихся закупок российской нефти.

Проект "Сахалин-2"

Като также отметил, что Япония продолжает импортировать нефть и сжиженный природный газ из России, включая проект "Сахалин-2", который является важным источником поставок для страны. Поэтому Токио осмотрительно относится к идее повышения тарифов, особенно учитывая, что около 1% его импорта нефти в июне пришло из России, сообщает Bloomberg.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
