Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти привычки делают метаболизм ленивым: проверьте себя, пока весы не достигли критической отметки
Волосы утекают сквозь пальцы: секрет густой шевелюры скрыт в том, чего мы избегаем каждый день
Посудомойка задыхается от жира: один шаг — и она снова блестит, как новая
Конец эпохи: французский бренд Etam полностью уходит с российского рынка
Таблетка превращает кошку в тигра: простое правило, как дать лекарство и остаться без царапин
Пионы уходят в спячку: осенняя забота решает судьбу весенних цветов — одна ошибка губит всё
Место для признаний и прогулок вдвоём: чем павильон Венеры покоряет туристов и романтиков
Скандал в семье Виктории Дайнеко: певица шокирована поведением экс-мужа в связи с болезнью дочери
Вариатор рушит мифы: эта коробка проходит более 200 тысяч и спокойно ремонтируется

Инвестировать и спать спокойно: вложения, которые не подведут

Экономика

Наименее рискованными инструментами сегодня остаются облигации федерального займа и бумаги крупнейших российских корпораций. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый эксперт, автор YouTube-канала "Деньги не спят" Василий Олейник.

Вклад денег
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Вклад денег

"Если говорить о наиболее надежных вложениях для граждан, то это короткие государственные облигации — облигации федерального займа, а также облигации крупнейших российских корпораций в рублях", — пояснил эксперт.

Он отметил, что в текущих условиях особый интерес представляют валютные облигации.

"Их выпускают российские компании, например, "Газпром" и "Сибур". Доходность по ним достигает 7% в долларах или юанях. Это аналог валютного депозита, только с более высокой прибылью", — отметил Олейник.

По его словам, такие бумаги торгуются в рублях, но пересчитываются по курсу Центрального банка, что снижает риски для инвесторов. Эксперт также обратил внимание на фонды денежного рынка.

"Их доходность напрямую привязана к ключевой ставке Центробанка. Если ставка 18% — инвестор получает 18%, если она повышается до 20% — доходность растет до 20%. Сейчас это выше, чем по банковским депозитам", — пояснил он.

Не менее интересными Олейник назвал облигации с плавающей ставкой.

"По многим бумагам доходность на 2% выше ключевой ставки. Если ставка 18%, облигация приносит 20%. Даже если ставка снизится, доходность останется выше депозитов", — добавил эксперт.

Что касается акций, то, по словам Олейника, они пока не выглядят надежным инструментом.

"Экономика замедляется, ключевая ставка высокая, у многих компаний большие долги. Но есть исключения — это Сбербанк, Транснефть и ряд других, у которых нет долгов, стабильные дивиденды и потенциал роста", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Новости спорта
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Последние материалы
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика
Тренировки по часам жизни: какие нагрузки подходят для вашего возраста
Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой
Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала
Китай десять лет готовился к торговой войне с США
Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.