Инвестировать и спать спокойно: вложения, которые не подведут

Наименее рискованными инструментами сегодня остаются облигации федерального займа и бумаги крупнейших российских корпораций. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый эксперт, автор YouTube-канала "Деньги не спят" Василий Олейник.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Вклад денег

"Если говорить о наиболее надежных вложениях для граждан, то это короткие государственные облигации — облигации федерального займа, а также облигации крупнейших российских корпораций в рублях", — пояснил эксперт.

Он отметил, что в текущих условиях особый интерес представляют валютные облигации.

"Их выпускают российские компании, например, "Газпром" и "Сибур". Доходность по ним достигает 7% в долларах или юанях. Это аналог валютного депозита, только с более высокой прибылью", — отметил Олейник.

По его словам, такие бумаги торгуются в рублях, но пересчитываются по курсу Центрального банка, что снижает риски для инвесторов. Эксперт также обратил внимание на фонды денежного рынка.

"Их доходность напрямую привязана к ключевой ставке Центробанка. Если ставка 18% — инвестор получает 18%, если она повышается до 20% — доходность растет до 20%. Сейчас это выше, чем по банковским депозитам", — пояснил он.

Не менее интересными Олейник назвал облигации с плавающей ставкой.

"По многим бумагам доходность на 2% выше ключевой ставки. Если ставка 18%, облигация приносит 20%. Даже если ставка снизится, доходность останется выше депозитов", — добавил эксперт.

Что касается акций, то, по словам Олейника, они пока не выглядят надежным инструментом.

"Экономика замедляется, ключевая ставка высокая, у многих компаний большие долги. Но есть исключения — это Сбербанк, Транснефть и ряд других, у которых нет долгов, стабильные дивиденды и потенциал роста", — заключил он.