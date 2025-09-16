Ипотека связала по рукам и ногам: 62% пар после развода сделали этот выбор

Ипотечные обязательства оказались определяющим фактором для 62% опрошенных, повлиявшим на решение остаться жить вместе после развода.
Эти данные касаются пар, которые не разъехались в первые три месяца после расторжения брака. Согласно исследованию, проведенному маркетплейсом "Выберу.ру", 19% пар продолжали совместное проживание более полугода, 8% — свыше года, и 5% — более двух лет. При этом, 36% развелись и сразу же разъехались, пишет Газета.Ru.
Исследование также выявило прямую зависимость между размером ипотечных выплат и продолжительностью совместного проживания после развода. В случаях, когда ежемесячный взнос по ипотеке превышает половину общего дохода семьи, бывшие супруги в среднем живут вместе около 10 месяцев. Это в 2,5 раза дольше, чем у тех, чьи ипотечные платежи составляют менее 20% от их совокупного дохода.
