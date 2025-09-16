Города-лидеры: где коммуналки пользуются наибольшим спросом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

За последние 20 лет количество коммунальных квартир в России сократилось более чем наполовину.

Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Однако в условиях ужесточения ипотечного кредитования такой тип жилья вновь стал интересен покупателям. В Санкт-Петербурге наибольший интерес к коммуналкам — доля сделок достигает 10%. В Москве интерес ниже примерно в два раза, а в других крупных городах рынок слабее из-за ограниченного предложения.

С экономической точки зрения коммунальная квартира может быть выгодной инвестицией: стоимость комнат обычно ниже, а их цены растут более плавно. Главное для успешной инвестиции — возможность выкупа всех комнат и объединение квартиры, что позволит продать её с максимальной прибылью, значительно превышающей доход от продажи комнат по отдельности, как сообщают "Этажи" в издании "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
