Города-лидеры: где коммуналки пользуются наибольшим спросом

Экономика

За последние 20 лет количество коммунальных квартир в России сократилось более чем наполовину.

Квартира

Однако в условиях ужесточения ипотечного кредитования такой тип жилья вновь стал интересен покупателям. В Санкт-Петербурге наибольший интерес к коммуналкам — доля сделок достигает 10%. В Москве интерес ниже примерно в два раза, а в других крупных городах рынок слабее из-за ограниченного предложения.

С экономической точки зрения коммунальная квартира может быть выгодной инвестицией: стоимость комнат обычно ниже, а их цены растут более плавно. Главное для успешной инвестиции — возможность выкупа всех комнат и объединение квартиры, что позволит продать её с максимальной прибылью, значительно превышающей доход от продажи комнат по отдельности, как сообщают "Этажи" в издании "Ъ".